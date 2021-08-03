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慈濟全球四合一幹部研習　看見五大洲愛的足跡

▲慈濟全球四合一幹部線上研習在7月31日到8月1日舉行，共有48個國家地區志工參加，分享他們在疫情下的付出。（圖／慈濟基金會提供）

文／林佳予    圖／慈濟基金會提供

全球疫情嚴峻，各國慈濟志工在當地持續投入慈善關懷，2021年全球四合一幹部線上精進研習會在7月31日到8月1日舉行，共有48個國家地區、超過2萬多位慈濟志工線上研習，講師配合不同時區的時差分頻道授課，11種語言同步進行，以中文為主語言授課，同步翻譯成英語、西班牙語、葡萄牙語、義大利語、日語、泰語、菲律賓語、柬埔寨語、越南語、緬甸語。

全球慈濟志工在疫情下進行人道援助達93個國家地區。在亞洲，印尼慈濟人結合當地政府進行扶困，配合政府提升首都疫苗施打率達9成目標，印尼分會、學校、聯絡點提供疫苗施打場地；在菲律賓，慈濟關懷受到衝擊的行業，其中受惠的吉普尼司機回饋愛心，協助運送物資給弱勢家庭；在泰國，志工舉辦多次難民紓困發放，平均每次上千位難民，難民感動成為志工；在台灣，三級警戒後許多共修改為線上，年輕志工關心年長者科技使用，耐心電話教學，更在獨居年長志工接種疫苗後，不定時關心。

▲慈濟全球四合一幹部線上研習在7月31日到8月1日舉行，共有48個國家地區志工參加，分享他們在疫情下的付出。（圖／慈濟基金會提供）

印度截至7月底總確診數超過3161萬人，是全球疫情嚴峻第二位。當地具有醫療護理行政專業的修女駐守醫院，慈濟提供防疫物資及民生物資。瑪利亞修女表示，這次疫情真的很嚴重，慈濟讓我們看到希望，這三個月的糧食，能補充全院84人的體力，我們會用慈濟的愛，照顧更多貧苦的病患。當地慈濟志工普明自去年就帶動家人投入紓困、物資發放。面臨親友染疫往生、公司受疫情衝擊，仍把握付出。

在非洲，莫三比克2月又遭受雙氣旋重創，許多人民一家可能只有一碗玉米粉可以分吃，當地慈濟志工精減人數投入關懷，每天25人攻餐數千份，針對數千戶災民提供建材種子糧食包，給予當地主食種子，18位曾是伊代風災災民的志工，在當地一村又一村帶動鄉親把荒地變良田，種下愛的種子；在辛巴威，志工協助修水井，帶動居民整地、製造有機肥料、酵素，並將受疫情影響滯銷的農產再利用，每週一到週六製作麵包、餅乾，供應約500人。

▲慈濟全球四合一幹部線上研習在7月31日到8月1日舉行，共有48個國家地區志工參加，分享他們在疫情下的付出。（圖／慈濟基金會提供）

▲莫三比克在疫情下仍堅持發放物資給當地苦難人，避免斷炊。

▲慈濟全球四合一幹部線上研習在7月31日到8月1日舉行，共有48個國家地區志工參加，分享他們在疫情下的付出。（圖／慈濟基金會提供）

▲莫三比克慈濟志工在大愛農場採收作物，並將採收的新鮮蔬菜送到貧戶手中。

在美洲，全球新冠病毒確診數前20名涵蓋其中，中南美洲面臨疫情的同時，又面對其他災情包含風災、水災、火災，甚至政局動盪。當地慈濟志工克服困難，持續幫助貧民，發放台灣愛心大米的同時，不忘告訴他們物資來自點滴資源，啟發當地人的愛心。

在歐洲，目前西歐遭百年水患，德國慈濟人即將前往勘災；英國慈濟志工帶動環保與素食，在社群平台設立素食廚房粉絲頁，用素食家常菜打動歐洲人的味蕾。

在大洋洲，紐西蘭副執行長謝鎰鍾從大學就加入慈濟志工，從事設計醫院醫療系統，善用專長與科技與當地政府合作，即時提供COVID-19疫情紓困及龍捲風災急難救助計畫。

▲慈濟全球四合一幹部線上研習在7月31日到8月1日舉行，共有48個國家地區志工參加，分享他們在疫情下的付出。（圖／慈濟基金會提供）

▲辛巴威慈濟志工協助修水井，讓當地居民有乾淨水用。

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