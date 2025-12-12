瘋電影／Scarlet 永無止境的史嘉蕾　陰陽界公主復仇記

文／賴賴





這部以「公主復仇記」為核心概念，借鑑了《哈姆雷特》的結構，卻以更易於理解的敘事方式重新呈現權力腐化與家國崩壞的大環境命題。故事從公主死亡的瞬間展開，雖然劇情帶有懸疑性，但主軸始終環繞能夠對抗恨意、扭轉命運的力量。



男主角作為醫護人員，是整部電影最具象化的希望。他救死扶傷的職業象徵，與公主滿身怨恨、渴望復仇的情緒形成鮮明對比。導演善意重塑一個少女的世界觀，讓她理解「仇恨只是眼前的霧，愛才是能讓霧散去的太陽。」



視覺表現一如細田守的強項，俊男美女的角色構圖細膩優雅，畫面飽滿得像精緻插畫集。色彩層次與光影運用成熟而富情感，讓作品即使在敘事簡化的情況下，仍能以視覺魅力牢牢抓住觀眾。



本片像是一封導演寫給九歲女兒的家書。不是說教，而是用故事讓孩子理解這個世界的黑暗，卻同時相信黑暗並非終點。復仇的火焰裡，可以燃出光；仇恨的土壤裡，也能長出愛。導演像是在對女兒說：「世界再亂，你要相信愛才是最終能改變一切的力量。」



因此，若期待複雜劇情，本片可能略顯單薄；但若願意以心觀看，它是一部情感真摯、視覺動人、寓意溫柔而堅定的佳作。



片 名： 永無止境的史嘉蕾

英文名稱： Scarlet

上映日期： 2025/12/10

類 型： 動畫

片 長： 1小時51分

國 家：日本

語 言：日語

導 演： 細田守

配 音： 役所廣司、蘆田愛菜、岡田將生 配音

發行公司： 索尼娛樂



劇情大綱

故事講述來自中世紀的劍士公主史嘉蕾，踏上為父報仇的危險旅程。然而在任務失敗身受重傷後，她誤入「異世界」，遇見一位來自現代、懷抱理想的青年。他不僅幫助她療傷，更讓她看見一個不被憤怒與仇恨吞噬的未來。



當她再次面對殺父仇人時，史嘉蕾將迎來最艱鉅的戰鬥:她是否能打破仇恨的循環，找到復仇之外的人生意義?

▲公主和國王父女情深，過去的美好回憶。

▲父親被殺自己也被殺，此仇不報非君子。

▲他倆其中有一個不是人。

