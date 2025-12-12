　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／Scarlet 永無止境的史嘉蕾　陰陽界公主復仇記

文／賴賴

▲▼ Scarlet 永無止境的史嘉蕾。（圖／ＳＯＮＹ）

瘋言瘋語

這部以「公主復仇記」為核心概念，借鑑了《哈姆雷特》的結構，卻以更易於理解的敘事方式重新呈現權力腐化與家國崩壞的大環境命題。故事從公主死亡的瞬間展開，雖然劇情帶有懸疑性，但主軸始終環繞能夠對抗恨意、扭轉命運的力量。

男主角作為醫護人員，是整部電影最具象化的希望。他救死扶傷的職業象徵，與公主滿身怨恨、渴望復仇的情緒形成鮮明對比。導演善意重塑一個少女的世界觀，讓她理解「仇恨只是眼前的霧，愛才是能讓霧散去的太陽。」

視覺表現一如細田守的強項，俊男美女的角色構圖細膩優雅，畫面飽滿得像精緻插畫集。色彩層次與光影運用成熟而富情感，讓作品即使在敘事簡化的情況下，仍能以視覺魅力牢牢抓住觀眾。

本片像是一封導演寫給九歲女兒的家書。不是說教，而是用故事讓孩子理解這個世界的黑暗，卻同時相信黑暗並非終點。復仇的火焰裡，可以燃出光；仇恨的土壤裡，也能長出愛。導演像是在對女兒說：「世界再亂，你要相信愛才是最終能改變一切的力量。」

因此，若期待複雜劇情，本片可能略顯單薄；但若願意以心觀看，它是一部情感真摯、視覺動人、寓意溫柔而堅定的佳作。


片　　名： 永無止境的史嘉蕾
英文名稱： Scarlet
上映日期： 2025/12/10
類　　型： 動畫
片　　長： 1小時51分
國　　家：日本
語　　言：日語
導　　演： 細田守
配　　音： 役所廣司、蘆田愛菜、岡田將生 配音
發行公司： 索尼娛樂


劇情大綱

故事講述來自中世紀的劍士公主史嘉蕾，踏上為父報仇的危險旅程。然而在任務失敗身受重傷後，她誤入「異世界」，遇見一位來自現代、懷抱理想的青年。他不僅幫助她療傷，更讓她看見一個不被憤怒與仇恨吞噬的未來。

當她再次面對殺父仇人時，史嘉蕾將迎來最艱鉅的戰鬥:她是否能打破仇恨的循環，找到復仇之外的人生意義?

▲▼ Scarlet 永無止境的史嘉蕾。（圖／ＳＯＮＹ）

▲公主和國王父女情深，過去的美好回憶。

▲▼ Scarlet 永無止境的史嘉蕾。（圖／ＳＯＮＹ）

▲父親被殺自己也被殺，此仇不報非君子。

▲▼ Scarlet 永無止境的史嘉蕾。（圖／ＳＯＮＹ）

▲他倆其中有一個不是人。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台大狼醫性騷多位醫師喊「我不記得」　監察院彈劾
獨／辛龍復出終於露面！臉書劉真照片全刪...只留任賢齊
快訊／警察撞違停殉職　驚悚瞬間曝光！
快訊／蘇智傑4年約續留統一　平均月薪70萬
李國超、高欣欣婚禮！　他一開口就淚崩
停砍年金三讀　綠營揭「每位國民扛3萬」
快訊／警察抓車手殉職！　騎車撞違停身亡
快訊／加盟主虐狗！　茶聚「終止合作」：求償毀損商譽違約金

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／Scarlet 永無止境的史嘉蕾　陰陽界公主復仇記

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

瘋電影／Scarlet 永無止境的史嘉蕾　陰陽界公主復仇記

無照打針阿姨風波延燒！SHINee Key爆缺席《我獨自生活》原因曝光

香港特首：宏福苑大火成立獨立委員會　9個月內完成調查報告

薪水變高卻還是存不了錢？小心「生活型態膨脹」讓你變月光族

楊瓊瓔突襲式參選　民進黨一箭三雕的最深籌謀

iOS 26.2即將釋出！新增離線歌詞、螢幕閃爍通知　多項重點更新一次看

台灣人壽攜手華南銀　推出「美紅齊旺」分紅保單

OPEN大氣球明高雄起飛！告五豬、Jisoo親繪「SHUMON」萌度爆表

百歲婚宴！李國超「被問洞房」笑爆：我們很久沒行房了！　高欣欣當場翻白眼

他客廳晾衣跌倒「離奇窒息亡」　法醫震驚：比隕石擊中更罕見

江少慶未在25人保護名單　獅隊：名單全面評估中下周公布

【阿嬤沒白養】毛孫小白變導航！深夜助警送她回家

名家熱門新聞

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

哪部AV適合首次看A片的初戀女友

夢到貓咪代表什麼意思呢？

空汙啟示錄

練武不為了報仇而是為了防身

貓咪的主食罐 V.S. 副食罐

日本達美樂初音APP台灣玩的到

陰陽兩界公主復仇記

左撇子／「破綻」　毒樹果實理論

太空18禁機器人童話

星光奈奈：這樣做　跟女孩過夜更進一步

「黑絲襪寫真集」實用如工具書？

脂肪VS.肌肉　看了想減肥的照片

人死真的不會是喜劇

更多熱門

關鍵字：

瘋電影.賴賴.Scarlet 永無止境的史嘉蕾.導演細田守

讀者迴響

熱門新聞

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

大學生向炸雞店提「0成本抽成」遭拒：態度超靠X！惹怒老闆

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

賴佩霞洋女婿「術後肝衰竭」不治！視訊看著他離開

陳冠希豔照門隔17年爆內幕！　名導揭「外洩關鍵」

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

李伊庚形象全毀！好色喊：沒看過E奶「露骨私小10歲嫩妹」對話外流

應召女進門秒脫光　下場全被逮

看好台積電2000元！　台股大師提「3訊號」出現快跑

藍台中市長內參民調　江啟臣輾壓楊瓊瓔

胡瓜宣布《大集合》只主持到1／31　

陳意涵參加家長聚會「認不出愛馬仕」

黃安返台開車滑手機　開箱賓士曝車牌

早餐吃饅頭飆血糖　營養師曝3改良重點

更多

最夯影音

更多
金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD
烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面