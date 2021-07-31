降二級後！民眾迎「第1個假日超自律」　他神讚：台選手重大貢獻

▲戴資穎30日纏鬥泰國名將依瑟儂，最終以2：1逆轉。（圖／體育署）

網搜小組／劉維榛報導

7月27日本土疫情由三級降為二級警戒，而今（31）日是降級的第一個假日，作家苦苓心存感激表示，民眾因看東奧而減少外出，「這也是台灣選手另一個重大貢獻！」

苦苓在粉專幽默表示，「許多人留在家裡看奧運轉播，減少了這個假日外出群聚的危險，這也是台灣選手另一個重大貢獻！」

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文章曝光後，引發千人朝聖刷讚，「真話，天佑台灣」、「這週搭乘交通運輸工具的人變超多！而且比賽也都在晚上啊，當然比較少人出門」、「連廁所也不太去」、「感謝台灣選手的奮戰，讓我們在防疫期間有不外出的理由，而且還有增加心臟強大的功能」、「真的，許多人老是想去外面趴趴走，一不小心就中鏢了」。留言串中，南部網友則哀號，當地雨彈狂炸而導致淹水，「高雄下大雨，出門人更少」。

爆笑的是，急診科醫師白永嘉也分享最近看診趣事，面對病人掛急診主訴心悸，他都要多問一句「有沒有看實況轉播？因為心臟可能會跳出來！」

關於今日賽程部分，羽球的男雙由李洋、王齊麟出戰中國大陸，準備爭奪奧運金牌，而羽球天后戴資穎也將於下午5時50分迎接4強賽，對上印度的辛度。

▼ 李洋與王齊麟今晚將對戰中國隊！（圖／體育署）



▼7月31日奧運賽程表，球迷千萬不可錯過。（圖／ETtoday）

