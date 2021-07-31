　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

降二級後！民眾迎「第1個假日超自律」　他神讚：台選手重大貢獻

▲▼ 東奧羽球，戴資穎 。（圖／體育署）

▲戴資穎30日纏鬥泰國名將依瑟儂，最終以2：1逆轉。（圖／體育署）

網搜小組／劉維榛報導

7月27日本土疫情由三級降為二級警戒，而今（31）日是降級的第一個假日，作家苦苓心存感激表示，民眾因看東奧而減少外出，「這也是台灣選手另一個重大貢獻！」

苦苓在粉專幽默表示，「許多人留在家裡看奧運轉播，減少了這個假日外出群聚的危險，這也是台灣選手另一個重大貢獻！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，引發千人朝聖刷讚，「真話，天佑台灣」、「這週搭乘交通運輸工具的人變超多！而且比賽也都在晚上啊，當然比較少人出門」、「連廁所也不太去」、「感謝台灣選手的奮戰，讓我們在防疫期間有不外出的理由，而且還有增加心臟強大的功能」、「真的，許多人老是想去外面趴趴走，一不小心就中鏢了」。留言串中，南部網友則哀號，當地雨彈狂炸而導致淹水，「高雄下大雨，出門人更少」。

爆笑的是，急診科醫師白永嘉也分享最近看診趣事，面對病人掛急診主訴心悸，他都要多問一句「有沒有看實況轉播？因為心臟可能會跳出來！」

關於今日賽程部分，羽球的男雙由李洋、王齊麟出戰中國大陸，準備爭奪奧運金牌，而羽球天后戴資穎也將於下午5時50分迎接4強賽，對上印度的辛度。

▼ 李洋與王齊麟今晚將對戰中國隊！（圖／體育署）

▲▼ 東奧羽球麟洋配，李洋／王齊麟 。（圖／體育署）

▼7月31日奧運賽程表，球迷千萬不可錯過。（圖／ETtoday）

▲▼0731奧運賽程表。（圖／ETtoday）

ET快訊
快訊／增11例本土「新北市6例最多」　各縣市分佈曝光
快訊／連4天死亡+0！今日新增11例本土
LIVE／降級後首週末、嘉義疫情反撲　陳時中最新說明
快訊／湯智鈞擊敗南韓！　力退奧運金牌闖4強
莫德納供貨出包！　全球交貨被迫延遲2至4週
快訊／國家警報響！北市「大雷雨警戒2連發」
快訊／全台集氣！周天成上場　拚4強門票對「天敵」諶龍
快訊／大雷雨彈襲雙北「連炸1小時」　北市升級豪雨特報
林昀儒賽末點「被叫暫停」網戰翻！　還原教練關鍵1句話
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／增11例本土「新北市6例最多」　各縣市分佈曝光

快訊／連續4天死亡+0！今日新增11例本土、1例境外

戴資穎挺進4強！他看「這一幕」拍手讚精彩：依瑟儂是可敬的對手

雨彈狂襲雙北！陽金公路滾滾黃水傾瀉而下　用路人冒險涉水前行

第二劑疫苗登記！黃偉哲籲「多用1922平台」　長者可打電話預約

高雄長者第二劑疫苗免預約！陳其邁：第一次怎打，第二次就怎打

提升疫苗信任需強調「可問責性」　公衛學者：台灣透明度不及英美

國家警報響了！北市「大雷雨警戒2連發」　18縣市豪大雨特報

國家警訊響了！所在地區「將發生大雷雨」：持續至13：45

竹市「開專線協助長者預約」第二劑疫苗！林智堅：同時爭取造冊

他超精闢解析「男朋友要選帥的」　擇偶優點曝！30萬網笑翻：太中肯

又要吞胃藥！戴資穎8強戰依瑟儂　「史詩級來回拍打倒地」網呼太帥

蕭大陸「我無能為力」管不住侯怡君　張金鳳暴氣：20年後我還是受害者

超窄單車道臨停！婦遭按喇叭不爽　嗆「不用這樣叭」騎士怒：叫警察

鼠貓同床打鬧！下一秒抱緊處理　跨種族友誼～飼主：就像親兄弟

東奧舉重比賽！泰雅族爸激動加油 吃飯守電視拍手狂喊「台灣！得名！」

楊洋委屈道歉：還氣嗎？還需要我嗎？　迪麗熱巴「沙發咚撲他身上」...一把抓住手臂！

野生獼猴見黑狗...好奇湊近狂聞 突被吠「警覺性拉腳」險扭打一團

扯！業務牽車保養卻辦私事撞壞　新車落地20天竟要「折舊15萬」

戴資穎擊敗泰選手依瑟儂進4強　距離東奧金牌只差2場勝利！

快訊／增11例本土「新北市6例最多」　各縣市分佈曝光

快訊／連續4天死亡+0！今日新增11例本土、1例境外

戴資穎挺進4強！他看「這一幕」拍手讚精彩：依瑟儂是可敬的對手

雨彈狂襲雙北！陽金公路滾滾黃水傾瀉而下　用路人冒險涉水前行

第二劑疫苗登記！黃偉哲籲「多用1922平台」　長者可打電話預約

高雄長者第二劑疫苗免預約！陳其邁：第一次怎打，第二次就怎打

提升疫苗信任需強調「可問責性」　公衛學者：台灣透明度不及英美

國家警報響了！北市「大雷雨警戒2連發」　18縣市豪大雨特報

國家警訊響了！所在地區「將發生大雷雨」：持續至13：45

竹市「開專線協助長者預約」第二劑疫苗！林智堅：同時爭取造冊

快訊／增11例本土「新北市6例最多」　各縣市分佈曝光

快訊／連續4天死亡+0！今日新增11例本土、1例境外

辛度直言「小戴是奪金最大對手」　戴資穎3年前論文就研究過了

楊紫《沉⾹如屑》挖心虐戀「捅夫」！成毅淚：我這條命是妳的

地主賣地進帳5煞街頭強押　矇眼痛毆電擊逼簽150萬本票

麟洋今晚7點30分對決中國雙塔拼金牌　全民集氣挺台灣最強男雙

買房下斡旋金非話術　房仲：亂出價恐造成違約

周天成8強賽硬碰「天敵」中國諶龍　第一局14比21先失掉

戴資穎挺進4強！他看「這一幕」拍手讚精彩：依瑟儂是可敬的對手

雨彈狂襲雙北！陽金公路滾滾黃水傾瀉而下　用路人冒險涉水前行

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

生活熱門新聞

衛福部紓困4.0「發出162億」　86萬人通過可上網查詢

雨炸高雄「水淹半個輪胎高」　家門汪洋一片

湯智鈞進8強「場邊突播說愛你」　解答曝

戴資穎「2018年論文」曝光　依瑟儂、辛度早在掌握中

400萬人非莫德納不打！「先留給第2劑」全台能接種數曝光

AZ莫德納庫存吃緊！第五輪接種高端有望上場

西南季風今起攻台10天　雲林以南7縣市拉警報

疫情回馬槍！嘉義縣連49天+0破功一天爆11例

女大生被醉漢摟抱！男友目睹全程：別得罪大客戶

嘉義水上群聚11例確診　感染源找到了

育兒津貼、托育補助加碼！8月起多1000元

台中女吃爌肉飯「發燒送醫」！醫照X光

嘉義爆11確診！一看傳播鏈「媽媽12歲就生他」

雨彈猛攻「龜山變汪洋」　驚人畫面曝光

更多熱門

相關新聞

田中千繪、愛紗「眼眶泛淚」支持麒洋配奪金

田中千繪、愛紗「眼眶泛淚」支持麒洋配奪金

台灣羽球男雙組合李洋、王齊麟今天（31日）將打金牌戰，不只全台民眾支持，田中千繪也在粉絲專頁感性發文，提到上次對打的日本選手渡邊勇大、遠藤大由賽後說「你們一定要幫我們奪下金牌」，忍不住泛淚並替李洋、王齊麟加油。

中捷運量回升盧秀燕防疫不鬆懈

中捷運量回升盧秀燕防疫不鬆懈

北市府民調／52%市民滿意柯文哲表現

北市府民調／52%市民滿意柯文哲表現

奧恰洛夫再毀台灣奪牌夢！他驚：用10幾種發球

奧恰洛夫再毀台灣奪牌夢！他驚：用10幾種發球

為麟洋爭金牌免費下載貼圖？是假消息勿受騙

為麟洋爭金牌免費下載貼圖？是假消息勿受騙

關鍵字：

東奧轉播降二級新冠疫情苦苓選手防疫

讀者迴響

熱門新聞

墨西哥跳水女將腳滑得0分　教練氣瘋轉頭就走

麟洋向大魔王鞠躬影片！在印尼爆紅

戴資穎衝進4強「全因1個男人」！場邊支持照片瘋傳

奧恰洛夫哭了：言語不能表達心情

買早餐沒揪！臭臉毛孫找阿嬤理論

球評跟小戴超熟！真實身份曝光

林昀儒8/1起聯手莊智淵續拚男團　

合庫贊助多少奧運國手？一看官網根本「獎牌軍火庫」

奧運恐怖摔車影片曝　名將慘遭「連環輾」

陳漢典「超犧牲1動作」挺戴資穎奪金！1hr吸萬人讚爆

郭台銘喊：東奧得金牌政府發1億獎金　破世界紀錄再加倍

快訊／首戰奧運拿第4！林昀儒「深夜31字」回應了

被好友戴資穎打敗！依瑟儂哭了

韓選手田志希整形前後對比！網：根本換頭

奪第五名成績！「證件妹」吳佳穎賽後首發聲

更多

最夯影音

更多
他超精闢解析「男朋友要選帥的」　擇偶優點曝！30萬網笑翻：太中肯

他超精闢解析「男朋友要選帥的」　擇偶優點曝！30萬網笑翻：太中肯
又要吞胃藥！戴資穎8強戰依瑟儂　「史詩級來回拍打倒地」網呼太帥

又要吞胃藥！戴資穎8強戰依瑟儂　「史詩級來回拍打倒地」網呼太帥

蕭大陸「我無能為力」管不住侯怡君　張金鳳暴氣：20年後我還是受害者

蕭大陸「我無能為力」管不住侯怡君　張金鳳暴氣：20年後我還是受害者

超窄單車道臨停！婦遭按喇叭不爽　嗆「不用這樣叭」騎士怒：叫警察

超窄單車道臨停！婦遭按喇叭不爽　嗆「不用這樣叭」騎士怒：叫警察

鼠貓同床打鬧！下一秒抱緊處理　跨種族友誼～飼主：就像親兄弟

鼠貓同床打鬧！下一秒抱緊處理　跨種族友誼～飼主：就像親兄弟

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面