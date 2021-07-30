400萬人非莫德納不打！「先留給第2劑」全台能接種數曝光

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心啟用疫苗平台來進行意願登記以及預約，從最新意願登記來看，仍有398.3萬人只願意打莫德納，不過，指揮官陳時中近期不斷重申，莫德納疫苗會盡量保留給要接種第二劑的人，未來能提供第一劑接種數量少。《ETtoday新聞雲》試算，目前莫德納已經使用286萬人份(含第二劑保留)，未來恐怕只剩下140多萬人份，意願平台只上願意打莫德納的人，以最理想的情況估算，最多3成5可能打到。

國內正進行大規模疫苗接種，運用疫苗登記平台，依循長幼有序、每週提供一種疫苗原則進行分配，到第四輪都是提供AZ疫苗。根據指揮中心最新統計，累計接種782萬6,972 人次，其中接種AZ達到485萬2,884人次，莫德納接種297萬4,088人次，新冠疫苗接種人口涵蓋率 31.86%，劑次人口比 33.32 (劑/每百人)。

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▲醫護人員施打莫德納疫苗。（圖／記者周宸亘攝）



不過，到底還輪不輪得到打莫德納，陳時中日前分析，現在國內接種莫德納人次接近300萬，考量保留第二劑，加上可能提供醫護第二劑混打，要再提供第一劑接種的機會相對低，數量也相對少。

陳時中今日進一步說明，莫德納疫苗規劃會盡量保留給打完第一劑，要接種第二劑的人，而之後是否會有改變也不敢說，會根據專家意見、科學證據來評估，但目前首劑接種莫德納者沒有規劃混打其它疫苗，倒是AZ才有此彈性空間，所以接下來莫德納疫苗還是會用總量的一半去做第一劑施打規劃。

▲0729疫苗接種人數。（圖／指揮中心提供）

即便如此，疫苗平台登記意願最新統計來看，整體登記人數破千萬，當中最多人仍是同時選擇AZ與莫德納，有487萬1,238人，佔比47.50%；其次則是獨鍾莫德納的398萬3,051人，佔比38.84%。陳時中回應，這一群人大部分都是登記要打第一劑。

《ETtoday新聞雲》試算，以採購量看，國內今年可取得855萬劑莫德納疫苗，以安排兩劑接種估算，相當427萬人份。國內目前已經接種莫德納達到297萬人次，其中第一劑286萬人次，以此數據來保留第二劑，能夠提供接種的莫德納只剩下140多萬人份；再以396萬名只願意打莫德納的民眾計算，最理想狀況大概有三成五的人可以打到。

然而實際還有許多變數需納入考量，例如即便某一輪疫苗接種提供了莫德納疫苗，屆時複選莫德納民眾也會一起爭取疫苗，還有混打政策後續是否實施，加上未來企業捐贈1500萬劑BNT疫苗到貨，也將影響民眾意願，實際能接種的情況還是未知。

有媒體估算國內第四輪疫苗接種完成後，大概剩下16萬劑AZ疫苗，陳時中今日也坦言「疫苗供貨吃緊」，第五輪疫苗可能要再等等，至於下一輪是否會提供莫德納，他語帶保留說「可能會朝手頭上現有的疫苗來打」。

意願登記 (截至7/30 17:00)

全國意願登記完成總人數：10,255,915人。(7/27 14:00 以後新增2,745,049人)

疫苗登記狀況：

AZ：592,916人，佔比5.78%

AZ、Moderna：4,871,238人，佔比47.50%

AZ、Moderna、高端：529,530人，佔比5.16%

AZ、高端：26,342人，佔比0.25%

Moderna：3,983,051人，佔比38.84%

Moderna、高端：107,210人，佔比1.05%

高端：145,628人，佔比1.42%