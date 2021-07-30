智慧型殺手！戴資穎「2018年論文」曝光　依瑟儂、辛度早在掌握中

記者鄒鎮宇／綜合報導

世界球后戴資穎30日在東奧羽球女單八強賽中，以14：21、21：18、21：18的成績戰勝泰國選手依瑟儂（Ratchanok Intanon），將於31日下午決戰4強。有網友發現，戴資穎在2018年曾寫下《剖析世界頂尖羽球女單之優劣》的論文，尤其文末霸氣的兩句話，讓人看了為之動容。

有網友表示，戴資穎30日對上依瑟儂，因此想在賽前惡補一下戴資穎的相關知識，卻突然發現戴資穎就讀台北市立大學碩士班畢業時撰寫的論文，內容剖析現時世界排名第5的日本選手山口茜、泰國選手依瑟儂、現時世界排名第6的印度選手辛度，以及現時世界排名第7的西班牙選手馬琳。

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▲世界球后戴資穎。（圖／路透）



「筆者本身也常在國際比賽中跟她們交手」，當時是世界第一的戴資穎在論文中以親身經歷，探討2017年全英羽球頂級超級系列賽中上述4名選手的技術優劣，並從中分析出4名選手在攻擊、防守等消耗的時間，以此分析後面對日後的比賽。

戴資穎在論文的最後寫下，希望未來國家隊或學術研究中，能引進更高科技的儀器分析國外對手的優缺點，達到知己知彼、百戰百勝的目的，「最重的是希望能在 2020 年的東京奧運會時得到好的效果，順利為台灣拿下羽球歷史上的第一塊金牌。」

▲戴資穎在2018年的論文末段寫下，希望在東奧拿下台灣羽球歷史上的第一塊金牌。（圖／翻攝國家圖書館）



原PO表示，戴資穎在論文中分析泰國選手依瑟儂，30日的對戰中也直接獲勝，31日的印度對手辛度也在她論文的分析中，「東京奧運如今的發展，像迎合著她當年預期。好希望真能如她論文所言，拿下羽球歷史上第一面金牌。」

網友看完紛紛留言，「這個筆者太威猛」、「可怕的人物調查」、「好令人感動的結尾」、「實務經歷遠大於理論的碩士」、「小戴也是少數論文口試的時候可以把自己列為參考文獻的人」、「話說回來，看比賽而已，幹嘛拿論文出來惡補啦」。

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