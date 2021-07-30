矽肺病老礦工爬230階梯　只為替「他們」送熱食

圖文／鏡週刊

自5月份疫情爆發，許多弱勢族群陷入困境，新北市瑞芳區猴硐礦工文史館的老礦工們決定自力救濟，將原本的三里（光復里、猴硐里、弓橋里）的年度長輩共餐實施計畫延續，不因疫情暫停，目前第一階段光復里的部份已經完成，尤其許多老人住在山區，志工得爬200多個階梯送便當，非常辛苦。

計畫承辦人、同時也是資深礦工的柯茂琳說，疫情爆發前他們文史館就已經開辦這項活動，第一階段僅光復里，每週四定點共餐，經費來源除參加者自行繳交100元（低收及身心障礙者免），就是礦工文史館自行募捐籌款支出。

後來疫情爆發，長者不便出門，志工就挨家挨戶送餐，有的長者住在山區，志工要爬230階的階梯送餐，十分感激志工們的大力幫忙，光復里內老人才有熱騰騰的便當可以享用。

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目前第一階段光復里已經完成，總計共（送）餐14次，每次提供100個便當。柯茂琳說，據資料統計光復里、弓橋里、猴硐里的老人人數分別是83人、60人、116人，這些長者絕大部分都是早年在此採礦的老礦工，第二階段及第三階段才會擴及弓橋里和猴硐里。

由於疫情來襲，這群老礦工們生活不易更顯弱勢。如今第一期計畫結束，第二期也即將開始，柯茂琳不諱言經費短缺，因此期望有更多人加入共餐的行列，有錢出錢，有力出力，讓這群老人每週能有一次熱餐可食。



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