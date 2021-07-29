全國疫苗失效率曝光！9人打兩劑AZ仍染疫「其中5人滿14天」

▲AZ疫苗接種。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心公布國內新冠疫苗安全監測報告，結果發現有5名個案接種兩劑AZ疫苗，而且滿14天之後仍然確診，換算下來疫苗失效率為0.004%。

指揮中心發言人莊人祥日前已經公布，國內目前有5例為施打兩劑疫苗後14天再被確診；指揮中心公布的國內新冠疫苗安全監測報告，統計發現，自3月22日以來至7月21日之間，共有13萬2467人完成兩劑AZ疫苗接種，其中有9人仍然確診。而這9人當中，有5人已經接種兩劑滿14天，應該獲得保護力，按此推算，疫苗的失效率為0.004%。

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▲接種兩劑AZ仍然染疫統計。（圖／翻攝自指揮中心）

進一步細看資料，9名染疫當中有6人是18~49歲較年輕年齡層，另有1人50~64歲，2人是65歲以上；而接種滿14天的染疫5人都是無併發症之輕症，14天內尚未獲得完整保護的個案中，有1名65歲以上長者出現肺炎，其餘也是輕症。

指揮官陳時中日前表示，現在打完疫苗，最好有保護力95%，換句話說還是有5%的人仍然會確診，「打完疫苗會確診並不是很稀奇」，還是有可能性，所以打完疫苗還是要做好自我保護，疫苗是一種保護，戴口罩、勤洗手也是保護力。