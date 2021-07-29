「5生肖」旺到不行！老天爺賜財...「9.2億威力彩」等你拿

▲生肖運勢天天看指出，有5生肖將迎來超旺運勢。（示意圖／shutterstock）

實習記者高琳景／綜合報導

威力彩連槓34期，今（29）晚頭獎上看9.2億元，高額獎金也吸引買氣；而民眾搏翻身，除了自身努力外，有時也是時也、命也。運勢命理網站「生肖運勢天天看」即分析本周運勢中，有「5生肖」運勢很旺，不僅事業上會有貴人助力，就連財運也超旺。

「生肖運勢天天看」指出，「雞、牛、鼠、豬、狗」5生肖將迎來超狂運勢！

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生肖雞

屬雞的人在本周運氣特別旺，在人際上有良好的關係，事業當中也有貴人助力，在全力以赴下就能取得不錯的成績，且桃花入命，愛情能如約而至，雙雙對對令人羨慕。

生肖牛

屬牛的人本周喜從天降、好運連連。財運方面，錢財只升不降，理財收益不停、全部看漲；上班者收入高、獎金豐厚；做生意者好好經營，賺得自然會非常多，成為同業裡響亮的人物。

生肖鼠

屬鼠的人金錢運大旺，不但有錢財入帳的機會、好運會常伴。這幾天去辦重要的事情一定能成功。貴人多，做事有人幫會很輕鬆，不但賺錢容易，職場中也能大展身手打響名聲。

▲屬鼠的人金錢運大旺 。（示意圖／取在免費圖庫pakutaso）

生肖狗

屬狗的人本周心滿意足、好運擋不住、快樂無比。沒有任何的負擔和壓力，非常舒心，上班者會有加薪領獎金的美事，經營者多和客戶聯繫，有機會簽下大訂單。

生肖豬

屬豬的人一向是幸運的，有什麼好事都能趕上。萬事如意好運來、人緣好朋友多、運勢有所提升，鴻運當頭幹什麼都順利，抓住這個好機會可讓部屬的計畫順利推進、離目標更近。