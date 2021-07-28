疑夫與秘書搞連結！正宮狂騷擾索賠...她出手幫掛精神科下場曝

▲沈姓老闆娘懷疑王姓秘書與丈夫過從甚密，竟多次騷擾要錢，王女受不了只好反擊。（示意圖／翻攝pakutaso）

記者黃宥寧／台北記者

北市沈姓人妻，懷疑老公的王姓女秘書就是小三，多次以電話、電子郵件、LINE訊息等方式騷擾及請求王女要賠錢。王女不堪其擾，決定來個反擊，冒用黃姓老闆及沈女的名義，上耕莘醫院網路掛號系統幫2人掛心理衛生科門診，沈女驚覺自己「被掛號」憤而提告。士林地院審結依個資法，判王女3月徒刑，可易科罰金。

王女實在受不了老闆娘一直以為她是小三，竟在去年4月26日於自宅以行動電話連結網際網路，上耕莘醫院網路掛號系統，以蒐集所獲得的黃姓老闆及沈女個人資料幫2人掛號心理衛生科。

好巧不巧，沈女在隔天下午上耕莘醫院網路掛號系統，想幫自己取消心臟內科掛號時，卻驚訝發現自己遭冒名掛號4月30日的心理衛生科，氣憤地報警處理。

王女出庭時認罪，並表示自己已經結婚且有個孩子，只是很單純當一名秘書，但沒想到卻被老闆娘懷疑自己是老闆的外遇對象，甚至多次被騷擾要錢，導致她身心靈造成莫大壓力，甚至就診服用藥物，在心生不滿下才以此方式報復。

王女苦求法官可不可以給她緩刑機會，法官審酌她雖已坦承犯行，但沈姓人妻主張因王女的行為導致她極大的精神痛苦，至今也未和解獲得諒解，顯見王女並未能補償王女所受損害，法官認王女犯2個非法利用個人資料罪，各處有期徒刑2月，合併應執行刑3月，可易科罰金。可上訴。

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