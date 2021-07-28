蔡英文自己點滑鼠完成預約高端疫苗　總統健保卡照片曝光

▲總統蔡英文自己操作預約高端疫苗。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

總統府發言人張惇涵28日表示，中央流行疫情指揮中心已開放國產高端疫苗線上登記，總統蔡英文在昨（27）日下午已上網完成意願登記，等候預約通知以進行後續接種，而總統府也將視預約結果，妥適安排後續作業；而蔡英文也透過臉書，釋出她自己操作滑鼠預約的畫面，且她的健保卡照片也首次曝光。

張惇涵表示，中央流行疫情指揮中心已開放國產高端疫苗線上登記，蔡英文在27日下午完成意願登記，等候預約通知以進行後續接種，而總統府也將視預約結果，妥適安排後續作業；而副總統賴清德方面，一樣支持國產疫苗，他也認為，辛苦投入研發的國產疫苗，都應該受到鼓勵；而目前聯亞仍在進行EUA審查程序中，一旦聯亞通過EUA，賴清德傾向優先施打，因此他將待審查進度與結果，再行後續規劃。

蔡英文則在臉書釋出她自己操作滑鼠預約的畫面，並且表示，安全、有效、合法，符合科學標準的疫苗，才會提供給大家接種。她強調，自己也會去接種，請大家放心。

蔡英文說，昨天下午，疫苗施打意願登記與預約系統已經重新開放意願登記，也將高端疫苗列為選項之一，她呼籲所有符合資格的民眾，都盡快進行疫苗意願登記與預約，疫情警戒降級不鬆懈，請大家繼續努力，衝刺提高接種率，達成更完善的群體免疫力，相信我們不久後就可以恢復如常生活。