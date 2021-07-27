40歲熟女愛上「兒子的死黨」鏡頭前狂親　留言酸爆：朋友變繼父？

記者張寧倢／編譯

國外一名40歲熟女在TikTok上傳影片表示，她正在跟兒子的朋友交往，雖然男友年僅22歲，但兒子們都很支持自己的戀情，這段影片已經突破500萬次點閱，有網友留言稱完全無法接受這樣的關係，但這對心態開放的情侶表示，他們真的不介意別人怎麼看。

▲國外一名40歲媽媽自曝，正在和兒子的朋友交往，與小男友年紀相差17歲。（圖／翻攝自TikTok／@josueandtanya）

根據英國《鏡報》報導，國外一名40歲熟女坦雅（Tanya）時常透過TikTok分享生活點滴，而坦雅在5月底上傳一部影片後突然爆紅，因為她當時正和自己的兒子與男友一起出門，但字幕上卻寫道，「我對兒子們坦承，自己正在和他們的老朋友交往」接著畫面就出現一名裸著上身的年輕小鮮肉，還深情地親了坦雅的臉頰。

▲坦雅與喬許艾並不在意別人的眼光與批評。（圖／翻攝自TikTok／@josueandtanya）

報導指出，坦雅表示，自己是透過兒子們才認識現在這位相差17歲的小男友喬許艾（Josue），目前已經交往1年6個月，不僅如此，兒子們知情後也「完全支持」他們的戀人關係，目前影片觀看次數已突破500萬，許多網友留言反對說，「妳都能當他媽媽了」、「這讓我不舒服」、「喬許艾可能是需要一個容身的住處」、「想像一下，朋友變成你的繼父」。

然而，也有網友對情侶表示支持，「這不關別人的事，你們看起來交往得很開心」、「年齡只是微不足道的小事」、「人們的憎恨是沒有理由的，你們很可愛，看起來很幸福」。坦雅也表示，他們就像別人一樣正在談普通的戀愛，喬許艾是她的靈魂伴侶（soulmate），「我們看了這些留言，但我們真的不介意，他們早在1年前就說我們撐不下去了。」

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