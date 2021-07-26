快訊／高雄旗津勇父跳水救6歲兒　今晨尋獲父遺體

▲李男家屬在岸邊等待救援結果。（圖／記者吳世龍攝）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市旗津區25日發生落水意外，李姓男子為救6歲兒子，雙雙落水失蹤。經過一夜搜救，高雄市消防局和海巡署26日清晨6時許已尋獲李父遺體。

高雄市旗津區貝殼館前的海域25日驚傳父子落水意外，一名6歲男童疑似被海浪沖走，李姓父親為了要救他跳下海，父子倆雙雙失蹤，剩下一名8歲女兒在岸上。李妻接獲消息隨即趕到現場，接到親友關心電話，一度忍不住對電話那一頭說，「求求神明救人吧！」根據《自由時報》報導，高雄市消防局和海巡署26日清晨6時許已尋獲李父遺體，但尚未找到男童的下落。

據了解，當時6歲弟弟跟8歲姊姊在海邊玩水，結果兩人疑似被海浪捲入落水，姊姊自行上岸，43歲的李姓父親發現弟弟不見，當下就跳進海裡要救兒子。有整個過程都被民眾目擊，同時鼓山分局員警剛好也在沙灘進行口罩勸導勤務，所以民眾趕緊向員警報案，員警通報消防隊救援，救援行動仍舊持續當中。

李姓男子是高雄市一間房仲的店長，透過他的臉書可以發現，他不時會po出自己孩子們一同出遊的照片，可見平常對這兒女愛護有加，而李男的妻子趕到現場後，第一時間有跟女兒詢問「不是有叫你們不要來玩嗎？」

另外也有親友打電話來關心，李男妻子透過電話表示「希望能幫忙求神明救人」。海巡及消防人員連夜搶救，家屬都待在岸邊，希望落水的父子能夠快點回來。