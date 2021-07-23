降二級「居家辦公能維持」？　陳時中呼籲企業：能居家就居家

記者邱晟軒／綜合報導

指揮中心今（23日）正式宣布，三級警戒確定於7月26日解除，7月27日至8月9日降至二級，共有7大強化警戒措施，包括托嬰、補習班都可適度開放，另婚宴、公祭也可以舉辦。不過，也有許多民眾憂心降級後，會取消公司居家辦公。對此，陳時中表示，但是若是能夠維持居家辦公，還是盡可能地維持的好。

針對降二級後，員工是否能維持企業居家辦公。陳時中表示，這段期間，許多企業團體的警覺性都很高，前一段時間，很多企業也有在做快篩等監測。不過，陳時中也呼籲，「現在只是緩步降低警戒，若公司覺得有必要，要求回去上班公司，那還是回去公司上班，「但是若是能夠維持居家辦公，還是盡可能地維持的好。」

指揮中心公布二級警戒「7大強化措施」：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.除飲食外，全程佩戴口罩。

2.實聯制。

3.保持社交安全距離固定地點宗教活動。

4.人流控管或總量管制。

5.室內空間至少1.5米／人（2.25平方米／人），室外空間至少1米／人（1平方米/人）。

6.室內人數限制50人，室外人數限制100人，若超額則提防疫計畫100人。

7.餐內用原則依照衛福部規定處理。

今日指揮中心宣佈7/27～8/9疫情警戒降至二級，指揮官陳時中指出，相關指引都有訂定，中央地方一起來做，「不過更重要的是我們是民主國家，靠的是全民一起配合」，有些規定並不是要限制大家，而是為了要達到基本保護，並且同時兼顧防疫和生活，「因此我們也放寬一些場域的限制，從禁止到開放還是要遵守防疫規則，全民要一起配合才能避免防疫疲乏，達到防疫效果」。

▼7／27～8／9二級警戒開放指引。（圖／指揮中心提供）