LIVE／北市+11例！自購疫苗3管道曝光　柯文哲最新說明

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心22日公布，新增30例本土確診，個案分佈以台北市11例、新北市11例最多，另確診個案中新增4例死亡。台北市政府22日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心表示，新增30例本土病例，其中20例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為15例男性、15例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於7月17日至7月21日。個案分布以台北市及新北市各11例為最多，其次為桃園市7例、新竹市1例；其中24例為已知感染源、5例關聯不明、1例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增4例死亡個案，為2例男性、2例女性，年齡介於60多歲至70多歲，發病日介於6月1日至6月27日，確診日介於6月4日至6月29日，死亡日介於7月19日至7月21日。

台北市政府22日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊主持，並對中央宣布7月27日起降級不解封、柯文哲探詢3種採購疫苗管道、柯文哲要醫福會執行長王必勝自行說明對北農貢獻、板橋一家疫苗合約診所遭新北市衛生局暫停提供疫苗等問題做回應。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）