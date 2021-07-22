瘋電影／極速引爆　載小孩上學車上來電有炸彈

文／賴賴

瘋言瘋語：

節奏緊湊，精神緊繃，胃酸翻滾，腎上腺素爆發的緊張懸疑電影，超精彩，曾經看過原作西班牙「炸掉銀行經理」，再看韓國翻拍，果然韓國在節奏上，人物情感上的刻畫更生動，腳色不多，卻每個人的人物塑造飽滿，豐富了這單線緊張的驚悚動作好戲，非常好看。

全片無冷場，導演操作追車戲非常成熟，看得超過癮，為了救孩子拼命狂飆，滿路的警車，還好都沒撞到人，飆車技術一流，而故事最後還是給了社回一個安全的交代，回到老梗，金錢不是什麼都買得到，當與魔鬼以靈魂交換金錢時，一腳便已在地獄遊走，但偏偏這些有權勢地位金錢者，都不相信地獄說，只要有錢便可使鬼推磨，非常推薦這片，相當紓壓，完全沒有一分鐘會分心。









片 名：極速引爆

英文片名：Hard Hit

類 型：劇情、懸疑/驚悚

上映日期：2021-07-22

片 長：94分鐘

導 演：金昌柱

演 員：趙祐鎮 、 李在仁 、 陳慶 、 池昌旭

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

某天早上，銀行分行經理成圭（趙祐鎮 飾）上班前開車載著孩子們上學途中，突然接到一通未知來電：「現在你的椅子底下設置了炸彈…」對方表示若他離開位子，便會引爆炸彈。認為這只是通詐騙電話的成圭，卻隨即目擊某名同事被以同樣的方式對待，那輛車就在他眼前爆炸。同時，成圭還被懷疑是釜山恐怖攻擊事件的嫌犯，遭警方追捕。下車的話車子就會瞬間爆炸，在被警方追擊的過程中，還無法中斷與未知來電者的通話，成圭與孩子們能否從這場危機中脫險呢？

▲平常忙於工作的父親和孩子疏遠。

▲流彈波及無辜孩子，兇手拿不到錢不罷休。

▲兇手其實也是受害者。

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