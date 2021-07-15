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瘋電影／黑寡婦　被擄走的女童集體訓練成黑寡婦殺手

文／賴賴

▲▼黑寡婦。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

電影流暢， 許久沒有看電影，看到復仇者聯盟就是興奮，雖然以女性為主創，但劇情有創意，而壞人實在是壞得很徹底，因此這種打擊壞人不手軟的爽片，最討喜，而女生的武打動作俐落，也是一種另類的暴力美學，整體是好看的。

復仇者聯盟，就在這十年間，從鋼鐵人開始，每年為我們帶來電影最大視覺饗宴，不僅劇情淺顯易懂，以娛樂效果為主要素材，劇本總圍繞著人性以及善惡鮮明的對立，帶小孩來看電影不必再花錢睡覺，這實在是太幸福的一件事情，而編劇將黑寡婦的來龍去脈紮實完整的帶出黑暗世界，陰暗的一面，這個世界是不能沒有復仇者聯盟，但英雄也已經老了，就等著下一代來接棒。


片　　名：黑寡婦
英文名稱：Black Widow
類　　型：動作、冒險
上映日期：2021-07-14
片　　長：02時14分
導　　演：凱特蕭蘭(Cate Shortland)
演　　員：史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johansson) 、 佛蘿倫絲普伊(Florence Pugh) 、 瑞秋懷茲(Rachel Weisz) 、 大衛哈伯(David Harbour) 、 威廉赫特(William Hurt) 、 雷溫斯頓(Ray Winstone)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：迪士尼

劇情大綱

漫威影業2020年的首部重頭戲，是粉絲請求多時，終於實現的《黑寡婦》個人電影，黑寡婦在漫威電影宇宙中舉足輕重，10多年來參與了7部電影。現在，娜塔莎羅曼諾夫，也就是大家所熟知的黑寡婦，終於踏上個人的旅程，讓粉絲看到她不為人知的一面。

故事時間點設定在《美國隊長 3 : 英雄內戰》之後，娜塔莎因為幫助了美國隊長而踏上流亡之路，當她發現一個與過去有關的陰謀時，她必須全球追蹤，回頭面對她神祕的間諜生涯，同時逃過反派「模仿大師」的追殺。

▲▼黑寡婦。（圖／yahoo）

▲曾經假扮一家人其實真的還是會有感情。

▲▼黑寡婦。（圖／yahoo）

▲為了其他相同受害者，黑寡婦拚了。

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