瘋電影／花束般的戀愛　當夢想不能當飯吃時

文／賴賴

瘋言瘋語：

電影流暢好看，雖然只有男女主角的劇情卻豐富飽滿，有許多時候都能感同身受，這種心靈契合在賀爾蒙爆發的學生時期最強，就算窮困潦倒只要兩人在一起，似乎銅牆鐵壁都能擊破，很溫馨很文學，劇本力超強，節奏掌握流暢，果然男女主角的氣場十足，兩個腳色駕馭得出色有魅力。

這部電影最強大的除了卡司具有票房說服力之外，劇本是個人最喜歡的一環，許多生活零碎的小細節，細膩又生動，這就是生活，而當你對生活細節失去觀察，滿腦子都是戰鬥與金錢時，就連毛細孔都不大開張，感受不到生命中的美好細節，除了金錢交換來的慾望，當你想真心感受生活時，除了降低所有的慾望才能在細微出感動，非常喜歡這部分劇本的平淡教育，日本少女漫畫風格的電影故事，好看。



片 名：花束般的戀愛

英文片名：We Made a Beautiful Bouquet

類 型：愛情

上映日期：2021-07-16

片 長：02時03分

導 演：土井裕泰

演 員：菅田將暉 、 有村架純(Kasumi Arimura) 、 清原果耶 、 小田切讓(Jo Odagiri)

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱

在東京京王線明大前車站，因錯過末班車而偶然相遇的山音麥（菅田將暉 飾）與八谷絹（有村架純 飾），因對音樂和電影等喜好太過相似，讓兩人瞬間墜入情網，在大學畢業後一邊打工一邊展開同居生活。不管生活中發生什麼事，兩人都以維持現狀為目標，同時努力尋找正式的工作，就這樣不知不覺過了5年……。

▲只要相愛，就算貧窮也感受得到甘甜。

▲夢想無法生存，最終妥協來上班，變成社會份子。

▲女友長期被冷落，外面的機會眾多，大家都有再次選擇的權利。

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