「兒童色情表情包」氾濫　微博、小紅書遭約談處罰

▲大陸社交平台上流傳的兒童色情表情包。（圖／取自杭州日報）

記者陳政錄／綜合報導

現代人在網路社交平台聊天，常透過貼圖甚至「表情包」來溝通，達到調和氣氛的效果，但若不當使用，除了自己，平台也會觸法。據中共中央網信辦21日揭露的網路環境整治行動結果，微博、小紅書、快手、騰訊QQ等平台，因傳播兒童軟色情表情包被約談並處罰。

據中共中央網信辦官方公眾號表示，為營造未成年人良好上網環境，有效解決網絡生態突出問題，中央網信辦決定啟動「清朗·暑期未成年人網絡環境整治」專項行動。





▲大陸國家網信辦。（圖／視覺中國）

網信辦負責人表示，行動聚焦7類網路上危害未成年人身心健康的突出問題，一是直播、短視頻平台涉未成年人不良問題，二是未成年人線上教育皮台問題，三是兒童不良動漫作品問題，四是論壇社區危害未成年人問題，五是網路「飯圈」亂象，六是不良社交行為和文化，七是防沉迷系統和「青少年模式」效能發揮不足問題。

網信辦指稱，在經過排查後，近期官方針對快手、騰訊QQ、淘寶、新浪微博、小紅書等平台傳播「兒童軟色情表情包」、利用未成年人性暗示短視頻引流等問題，網信部門依法約談平台負責人，責令限期整改，全面清理處置相關違法違規信息和賬號，並對平台實施罰款處罰。

網信辦表示，專項行動期間，將進一步加大對違法違規行為的處置處罰力度，對於侵害未成年人合法權益的問題，保持「零容忍」態度。

事實上，大陸網路社交平台上，兒童色情表情包問題，在今年初就曾因媒體揭露，引發討論。據網路上流傳照片顯示，有許多「萌娃」的照片，被不肖人士蒐集，並擅自P上一些性暗示文字，變成具有特殊意義的「表情包」，主要以撩妹、撩男套路為主。

但由於用字露骨，遊走在法律邊緣，甚至還有表情包公開販售傳播，有侵權行為，被專業人士批評，已經觸及法律、道德底線。

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