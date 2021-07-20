拚726降級？專家曝1數據有隱憂　點名台北地下街「強化熱區清理」

▲台北車站地下街復業前再次清消。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內疫情近期趨緩，單日病例逐漸減少，疫苗覆蓋率超過2成，種種跡象顯示三級警戒7/26期滿以後降級解封可能性高。不過，近期新確診病例當中仍有部分個案感染源不明，專家憂心，若國內單日感染源不明個案超過5例，很可能馬上又面臨病例暴增，建議降級前應該要強化包含台北地下街等熱區清理。

行政院長蘇貞昌19日上午召開擴大防疫會議，會中衛福部長陳時中表示，疫情已近降二級標準。對此，蘇貞昌則要求相關部會預做準備，遵照指揮中心所定原則，依各管業務的具體情形，訂定符合防疫需求的相關指引，並請秘書長李孟諺協助盤整，以利民眾遵循並保護國民健康。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中表示，三級警戒降到二級可能性很大，但可能是採「緩坡式降級」，應該以循序漸進為規劃，強化預防應變能力，現在有不少國家一放鬆疫情就回升，因此會採穩健式開放，有任何疫情爆發可能性，就會重新緊縮。

國內近期每日新增個案當中仍有部分屬於感染源不明，以昨天來看，新增15例本土病例，有6例關聯不明，需持續進行疫情調查以釐清感染源。中國醫藥大學感染管控副院長黃高彬受訪表示「這是很值得擔心的問題」，國外經驗經常看到，解封之後很快又疫情爆發，感染源不明每天若超過5個，可能影響到降級情況。

黃高彬說，目前雙北地區風險仍高，像是台北地下街群聚情況棘手、鼎泰豐染疫事件也尚未查清，未來一到兩週估計國內還是每天會新增10~30例不等個案。

但是否不適合解封？黃高彬則說「這很兩難」，民眾持續在三級警戒管制下已經疲乏，接下來很可能即便警戒持續也關不住，就跑到外面群聚。他認為，應該利用降級前這幾天，把熱區務必清理乾淨，趕快把隱藏社區感染者找出來，盡量把每天感染源不明個案控制在5例以下。