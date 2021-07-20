　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

拚726降級？專家曝1數據有隱憂　點名台北地下街「強化熱區清理」

▲▼台北車站地下街復業前再次清消。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北車站地下街復業前再次清消。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內疫情近期趨緩，單日病例逐漸減少，疫苗覆蓋率超過2成，種種跡象顯示三級警戒7/26期滿以後降級解封可能性高。不過，近期新確診病例當中仍有部分個案感染源不明，專家憂心，若國內單日感染源不明個案超過5例，很可能馬上又面臨病例暴增，建議降級前應該要強化包含台北地下街等熱區清理。

行政院長蘇貞昌19日上午召開擴大防疫會議，會中衛福部長陳時中表示，疫情已近降二級標準。對此，蘇貞昌則要求相關部會預做準備，遵照指揮中心所定原則，依各管業務的具體情形，訂定符合防疫需求的相關指引，並請秘書長李孟諺協助盤整，以利民眾遵循並保護國民健康。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中表示，三級警戒降到二級可能性很大，但可能是採「緩坡式降級」，應該以循序漸進為規劃，強化預防應變能力，現在有不少國家一放鬆疫情就回升，因此會採穩健式開放，有任何疫情爆發可能性，就會重新緊縮。

國內近期每日新增個案當中仍有部分屬於感染源不明，以昨天來看，新增15例本土病例，有6例關聯不明，需持續進行疫情調查以釐清感染源。中國醫藥大學感染管控副院長黃高彬受訪表示「這是很值得擔心的問題」，國外經驗經常看到，解封之後很快又疫情爆發，感染源不明每天若超過5個，可能影響到降級情況。

黃高彬說，目前雙北地區風險仍高，像是台北地下街群聚情況棘手、鼎泰豐染疫事件也尚未查清，未來一到兩週估計國內還是每天會新增10~30例不等個案。

但是否不適合解封？黃高彬則說「這很兩難」，民眾持續在三級警戒管制下已經疲乏，接下來很可能即便警戒持續也關不住，就跑到外面群聚。他認為，應該利用降級前這幾天，把熱區務必清理乾淨，趕快把隱藏社區感染者找出來，盡量把每天感染源不明個案控制在5例以下。

ET快訊
快訊／烟花颱風恐襲台！　陳時中宣布疫苗接種應變措施
今增18例！陳時中直言「病例年齡有下降趨勢」
「基隆+3例」連續+0破功！新北回單位數　本土確診地圖曝
快訊／陳時中：會找地方政府討論726鬆綁管制
北市曝1確診足跡！遭新竹友人傳染　曾去家樂福、World G
今增18例本土「分佈4縣市」　台北市7例最多
快訊／今增18例本土病例、另增4死
LIVE／建議東奧國手坐經濟艙？　陳時中最新說明
姓名有「微、解、封、迎、加、零」同音字　住房享優惠
快訊／午後雷雨報到！8縣市大雨特報　防雷擊強陣風
民進黨大老爆「他建議選手搭經濟艙」　反問：總統閣揆為何道歉？
快訊／10天連開6次房！台中家教男「超連結」匡列擴大達74人
體育署不解被出征　國家隊教練轟：老大心態！永遠我們說了算

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男人幫創投董座發病日運動1小時　知名健身房爆隱匿足跡續營業

烟花颱風恐襲台！陳時中：疫苗接種比照縣市停班　受影響者移至下輪

「基隆+3例」連續+0破功！新北回到個位數　本土確診地圖曝

本土今增18例！最年輕20多歲　陳時中曝「病例年齡有下降趨勢」

本土仍以雙北較多！陳時中：會找地方政府討論7／26後鬆綁管制

高醫一日遊！他曝同事「超狂請假理由」...網羡慕：公司缺人嗎

又見哄抬酒精價格「45元→300元」　消保處抓到29件違規

今增18例本土「分佈4縣市」　台北市7例最多！

快訊／今增18例本土病例、另增4死

收到疫苗簡訊卻「資格不符」！他氣到跺腳：政府耍人　鄉民曝可能解方

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

吳亦凡發聲！都美竹指控全否認　強調若犯法..「我會自己進監獄」

美國油漆工人粉刷牆面快狠準！ 一塗就均勻上色網讚過程好紓壓

嬤戴「中空安全帽」髮髻完美竄天 民眾看髮型秒認：在潮州滿有名

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

男人幫創投董座發病日運動1小時　知名健身房爆隱匿足跡續營業

烟花颱風恐襲台！陳時中：疫苗接種比照縣市停班　受影響者移至下輪

「基隆+3例」連續+0破功！新北回到個位數　本土確診地圖曝

本土今增18例！最年輕20多歲　陳時中曝「病例年齡有下降趨勢」

本土仍以雙北較多！陳時中：會找地方政府討論7／26後鬆綁管制

高醫一日遊！他曝同事「超狂請假理由」...網羡慕：公司缺人嗎

又見哄抬酒精價格「45元→300元」　消保處抓到29件違規

今增18例本土「分佈4縣市」　台北市7例最多！

快訊／今增18例本土病例、另增4死

收到疫苗簡訊卻「資格不符」！他氣到跺腳：政府耍人　鄉民曝可能解方

男人幫創投董座發病日運動1小時　知名健身房爆隱匿足跡續營業

學霸正妹主播賴妍潔「撞臉朴敏英」　脖子掛蛇曝特殊愛好

24Ｈ監控體溫！台灣製智慧小貼片打入國際市場　新北消防員也用

手一拍打翻飲料！　機靈貓「肉球塞吸管」秒救回紅茶：止漏成功～

李培禎確診康復飛加拿大隔離　媽媽突問1句話…網感動噴淚！

烟花颱風恐襲台！陳時中：疫苗接種比照縣市停班　受影響者移至下輪

祖孫倆相見歡開心跳恰恰！　跟阿公尬舞「超扭小屁」超搶鏡

和小鐘主持《愛玩客》1細節陷撞牆期！鮪魚被說3次才驚覺：他很在意

「神鷹慧眼伴威龍」洩密？　殲-20雙座採607所火控雷達

「基隆+3例」連續+0破功！新北回到個位數　本土確診地圖曝

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

生活熱門新聞

戴資穎住3顆星飯店　官員被爆住4.6顆星

戴資穎擠3星旅店！陸選手住宿被翻出網看傻

「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　

網：日本會讓大谷翔平坐經濟艙嗎

京站威秀7／20全面關閉消毒！

戴資穎住3星飯店　網「時中體」狂酸

疫苗簡訊寄發標準在哪？網揭1關鍵：定義廣

林義傑喊話總統「道歉沒用」：別馬後砲檢討體育署

19歲妹驚喊「收到疫苗簡訊」！網曝2可能性

高端過關　館長這句話被讚「真男人」

烟花颱風恐直撲宜花！背後四大跡象近似莫拉克

估7縣市陸警　有機會放颱風假？他給答案

怪颱烟花恐登陸北台灣　最新暴風圈侵襲率達59%

鄭明典示警：準備颱風防災了！

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

戴資穎住3顆星飯店　官員被爆住4.6顆星

戴資穎擠3星旅店！陸選手住宿被翻出網看傻

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

吳亦凡神管理！同一晚「房間內外尬2女」全瞞住

被塞經濟艙　戴資穎下榻旅館、晚餐曝光

「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　

網：日本會讓大谷翔平坐經濟艙嗎

莊智淵微開箱選手村　坐厚紙板床架

國防大學女學生「遠距教學」活春宮

高雄女走過積水　電流竄全身無心跳

吳淡如北海道置產「一覺醒來卻被拆了」

吳亦凡「列10點聲明」反咬網美勒索3400萬！

他看到戴資穎日本第一餐傻眼　轟蔡英文「還是沒搞清楚狀況」

詹家姊妹倫敦飛東京「座位寬敞」

遭拋棄山上！牠見救命稻草秒飛奔

更多

最夯影音

更多
鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心
俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面