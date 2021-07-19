傳有確診者足跡　台北車站日式連鎖蛋糕店停業三天

▲台北車站大廳「徹思叔叔」無預警停業三天，公告櫃位清潔調整中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃士原／台北報導

台北車站地下街K、Z區爆發疫情，台北車站一樓大廳日式連鎖蛋糕店「徹思叔叔」傳出是因為有確診者足跡，自18日起停業三天，19日也有專業人在台北車站大廳及蛋糕店進行清消，不過百貨業者沒證實，表示一切以指揮中心公告為準。

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▲▼專業人員進行清消。（圖／記者屠惠剛攝）

台北車站地下街K、Z區爆發疫情，新北市也受到波及。侯友宜18日在防疫記者會表示，新北新增7例當中，3人住院，4人在集中檢疫中心，與台北市有關有3人，其中1人是在台北車站地下街確診員工的室友，所以台北車站地下街的職場，確實對新北市的影響蠻大的，台北車站地下街員工感染以後，傳給室友，因為住在板橋，所以列在新北。

至於19日新北市今天增加11例中，居隔陽性有5人，新增案例有6人，分別在淡水3人、新莊、泰山、板橋各2人，土城、三重各1人。新北市長侯友宜說明，淡水3人是家戶感染，有1名是昨天確診後傳給阿嬤，另外有1個是早期個案傳給太太，這些感染源都非常清楚。

而台北市政府19日在防疫記者會上公布確唯一的診個案足跡，案15515在7月4日至7月14日期間，曾到高鐵台北站、高鐵桃園站、華泰名品城、汕頭意麵、World Gym世界站前店。

