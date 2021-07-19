「4生肖」最易感受前世因緣！感知力特強　會有似曾相識之感

▲有些生肖很容易感知到斷不開的前世因緣。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者巫彥臻／台北報導



你有沒有曾經到某場所、看到某場景，或是遇見某個人時，突然有種似曾相識的感覺？或是常常對某一人、某一事念念不忘？這股神秘的感佑力量從何而來？會影響你未來嗎？科技紫微網透過生肖解析，發現有4生肖最容易感受到斷不開的前世因緣。而這種因前世的牽絆，將影響你今生有怎樣的宿緣。

1.生肖蛇



直覺靈敏，前世情緣



生肖蛇會散發出一股神祕氣息、第六感極強，在遇到對的人或場景，無意間會產生似曾相識之感，這是因為與前世有著解不開的情緣，言行舉止中能看出你具有靈性。尤其農曆九月出生的生肖蛇這方面的能力特別強，有時只是一滴淚、一枝花像這樣的生活小細節，就能帶給你強大的靈感。



2.生肖羊



柔軟細膩，富想像力



屬羊者總是面帶笑容，對待他人親切又隨和，有一顆非常細膩、柔軟的心。對神祕事物和玄學有極大的興趣，能讓你的想像力變得越來越豐富，且具有某種慧根，能洞察周遭所有人事物，甚至發現難以看出的小細節。農曆五月出生的羊直覺也很靈敏，會感受到別人內心的能量，他人表情有細微的變化難以瞞過你的雙眼。

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▲農曆五月出生的生肖羊，直覺特別靈。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



3.生肖鼠



洞察力強，容易念舊



是直覺力頗強、洞察力極高的生肖，雖然內心有很多小祕密，但卻能通曉他人的八卦。對於過去的人和事容易念舊，總是放在心上無法忘懷，因此會在盤根錯節中思來想去，有這樣的特質，讓你常常感覺到周遭的一切莫名熟悉。尤其是農曆三月出生的鼠，他們感知、靈力都很強烈，甚至會不知不覺重複著前世的盲點。



4.生肖狗



相信意念，遠離喧囂



屬狗的人在外人面前表現的活潑開朗、熱情隨和，但心思卻很細膩，深信意念的力量，無時無刻想逃離塵世的喧囂，躲到幽靜的角落閉目神遊，創造出外人無法打擾且屬於自己的小天地，這種時候你似乎能看到前世的種種。特別是農曆十月出生的生肖狗，有機會藉由命理來了解自己前世的因緣，並牢記在心，幫助你解開過往的遺憾持續邁向人生的康莊大道。