　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「5個關鍵數字」驗收拜登上任6個月政績！　民調狠甩當年的川普

▲▼拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登7月20日將迎來上任時滿6個月，台灣時間19日晚間11點半將發表談話。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國總統拜登1月20日就任至今將滿6個月，預計於美東時間19日上午11時30分（台北時間23時30分）就經濟復甦發表談話。拜登上任以來主要專注於解決疫情，另外包含大舉轉向重啟經濟、處理美墨邊境移民、重塑美國在世界舞台的地位等政策，美媒《商業內幕》就列出5個關鍵數字，來統整拜登目前的政績。

►5.9％
美國失業率去年4月疫情高峰時達到14.8％，但根據勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）顯示，到今年6月份為止，失業率已下降至5.9％，且單月新增就業人數為85萬人，與5月的58.3萬人、4月26.9萬人相比，可以看出後疫情時代經濟復甦的好跡象。

►60.3％
美國ABC新聞旗下網站FiveThirtyEight進行的民調顯示，拜登執政近6個月後，總體支持率平均為52.4％，對施政不滿意者約佔42.5％，顯示拜登在過去半年的支持率相對穩定。據FiveThirtyEight歷史數據，前總統川普上任6個月後的支持率為39％、不支持率為55％，短短半年間成為美國最不受歡迎的總統。

另外，針對疫情處理方面，拜登獲得60.3％的滿意度，不滿意者則約佔31.6％，連無黨籍人士與共和黨人，對拜登防疫工作表現的滿意度也持續高於總體支持率。

▲▼拜登，BIDEN。（圖／路透社）

▲拜登在防疫工作上的執政滿意度持續維持在高位，總體支持率半年來也維持在50％上下。（圖／路透）

►1.612億
根據美國疾病控制與預防中心（CDC）數據，截至7月18日，全美已有1億6123萬2483人完整接種疫苗，佔總人口的48.6％，而接種至少一劑的人數則為1億8603萬8501人，相當於56％的美國人。拜登去年競選總統時曾承諾，要把對抗新冠肺炎作為首要任務，但許多民眾仍對接種疫苗感到猶豫，讓政府預計在7月4日美國國慶前達成7成人口至少接種一劑的目標落空，現正採取挨家挨戶說服等新的方式鼓勵民眾接種。

►50
今年稍早，民主黨人在喬治亞州參議員決選中贏得50個參院席次，但同時共和黨也擁有50席，但由於副總統賀錦麗擁有打破平票的最終關鍵投票權，才讓民主黨重新掌握參議院，加上原本就佔優勢的眾議院，民主黨人已經能夠通過絕大部分內閣、政府職務的提名及司法提名人，但仍可能面臨立法機關以辯論進行阻撓，因為停止辯論需要60席同意票。

目前民主黨迫切希望推動「民享法案」（For the People Act），或稱「參議院1號法案」（S1），目的在確保美國人可郵寄投票，或透過所有管道提早投票與使用投票箱，並訂定出選民登記的全國性標準，以因應共和黨人在數十州頒布的嚴格新投票法。

▲▼拜登，BIDEN。（圖／路透社）

▲拜登政府計畫推動一項3.5兆基礎建設投資法案。（圖／路透）

►3.5兆
參議院預算委員會的民主黨人14日就一項3.5兆美元的基礎建設投資計畫達成協議，基建案側重於兒童幼保、可再生能源、教育等面向，將獨立於先前由參議員與少數白宮官員起草的1兆美元基建案的框架，但這項法案必須意見一致才能通過，但共和黨人已經以耗資龐大、涉及與基礎建設無關領域予以拒絕。

對此，民主黨議員應該會透過預算「和解妥協」程序，以簡單多數通過這項立法，迴避參院冗長辯論，這需要60席贊成才能順利過關，但在2022年期中選舉到來之前，現在很可能就是民主黨推動大規模立法的最佳時機。

►共同社：拜登擬召開四國領袖高峰會　邀日澳印對付中國
►美國抗衡一帶一路！　靠「DFC」金援投資海外基礎建設
►金融時報：北京拒派同級官員出面　美副國務卿「取消訪中」

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

讓雙腳如嬰兒般細嫩！康生足部護理機特價788元

ET快訊
戴資穎上機才知搭經濟艙　中華羽協回應了
北市9月開學「分流」曝光！這年級要到校　3張表一次搞懂
快訊／通過EUA　高端：進行3期臨床　目標取得「國際認證」
快訊／打完莫德納4天！　北市男全身赤裸陳屍套房
國產疫苗來囉！高端1000萬劑將「依約供貨」衛福部
快訊／高雄輕軌又遭撞！　車頭這根斷了
ET民調／2022北市大戰　蔣萬安、陳時中、黃珊珊支持度曝光
東奧選手村「紙板床架」禁激戰！　體操鮮肉實測影片曝
閃電擊中鐵箱！　台中2女「站旁邊」當場倒地
快訊／北市疫苗還有！　莫德納、AZ剩餘量曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加州男打完「第2劑輝瑞」4天後死亡！　驗屍結果出爐：和疫苗無關

快訊／文在寅不去東奧了！　日韓元首峰會確定破局

「5個關鍵數字」驗收拜登上任6個月政績！　民調狠甩當年的川普

扯！6選手抵日才知「無東奧資格」秒被趕回國　竟是波蘭泳協搞烏龍

東奧選手村「紙板床架」禁激戰！　體操鮮肉狂跳實測影片曝光

馬戲團黑熊發狂畫面曝！女馴獸師被撲倒狠巴頭　狂扯裙擺雪臀外露

比賽變懲罰！東奧南非足球隊3確診匡列21人　首戰對手日本挫咧等

日本改革大臣：不會再追加採購新冠疫苗　還有國家打不到

協助日產前會場高恩潛逃　美國退役軍人父子檔遭判2年、1.8年刑期

泰國民眾上街要求「進口mRNA疫苗」　無懼疫情爆反政府示威

女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

日本白貓佛系面對電動逗貓棒　淡定被掃臉...呆滯神情超厭世

帥氣小鮮肉教你彈力帶練肌肉❤ 超洗腦口訣靦腆問「想要這個？」

桃園男後車廂藏滿「告白氣球」　欲販毒完示愛...意外遭警開箱！

最萌的負擔！揪毛孩「微運動挑戰」　吉娃娃vs.哈士奇深蹲：天堂地獄

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

加州男打完「第2劑輝瑞」4天後死亡！　驗屍結果出爐：和疫苗無關

快訊／文在寅不去東奧了！　日韓元首峰會確定破局

「5個關鍵數字」驗收拜登上任6個月政績！　民調狠甩當年的川普

扯！6選手抵日才知「無東奧資格」秒被趕回國　竟是波蘭泳協搞烏龍

東奧選手村「紙板床架」禁激戰！　體操鮮肉狂跳實測影片曝光

馬戲團黑熊發狂畫面曝！女馴獸師被撲倒狠巴頭　狂扯裙擺雪臀外露

比賽變懲罰！東奧南非足球隊3確診匡列21人　首戰對手日本挫咧等

日本改革大臣：不會再追加採購新冠疫苗　還有國家打不到

協助日產前會場高恩潛逃　美國退役軍人父子檔遭判2年、1.8年刑期

泰國民眾上街要求「進口mRNA疫苗」　無懼疫情爆反政府示威

高階主管優先打疫苗？　中華電信澄清：無黑箱作業

美財長質疑美中協議成果　陸外交部：貿易戰只會雙輸

稱掌握食藥署內部要件　鄭麗文：高端EUA審查就是打假球！

藍寶堅尼狂賣4853輛創「最佳上半年銷量」　今夏還有新車報到！

公費疫苗登記第三輪結束　雲林願打AZ人數較第二輪多一倍

隔窗比中指！　貓咪氣到衝回家「光速6拳」爆打奴才：欠揍嗎

止痛藥可任意吃嗎？　食藥署警告：濫用會損害肝腎功能

烟花颱風可能來襲　黃偉哲提醒農民做好防颱準備

王力宏、范曉萱嫩照出土！　同框星二代...成演藝路啟蒙恩師

桃園1800多家娛樂場因疫情停業　減徵娛樂稅逾4700萬

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

國際熱門新聞

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

第2劑疫苗副作用為何更嚴重？專家揭原因

越南疫情大爆發！一天5887人染疫

東奧工作人員把女工讀生「拖到主場館觀眾席」性侵

體操鮮肉實測！東奧選手村紙板床架禁激戰

啪啪啪太大聲遭抗議　辣人妻下海月撈70萬

印度神童再預言！警告3件事：疫情反撲

共同社：拜登擬開四國高峰會　對付中國

印度神童揭好消息　經濟復甦4階段曝光

東奧首例確診選手　國籍曝光

美確診「2周暴增135％」　官員憂今秋疫情

英國今大解封！專家：這是預謀殺人

印度神童預言5度成真　警告7月要小心

打疫苗偶遇前夫當志工　她感動：竟還記得我資料

更多熱門

相關新聞

美續阻中國買光刻機　釀中荷緊張

美續阻中國買光刻機　釀中荷緊張

拜登政府延續川普時期，美國對中國的科技禁令，其中一項就是阻止荷蘭公司ASML，向中國出售製造先進製程晶片中，至關重要的EUV光刻機。據《華爾街日報》報導，這台中興、華為等企業企圖引頸期盼的設備，價值1.5億美元，迄今一直沒能發貨，長此以往，將可能造成中荷關係惡化和全球晶片供應鏈緊張。

美確診「2周暴增135％」　官員憂今秋疫情

美確診「2周暴增135％」　官員憂今秋疫情

共同社：拜登擬開四國高峰會　對付中國

共同社：拜登擬開四國高峰會　對付中國

他抓鱷魚尾巴狂甩去撞牆：給牠教訓

他抓鱷魚尾巴狂甩去撞牆：給牠教訓

當街擄人！勇母追車「神力一扯」救兒

當街擄人！勇母追車「神力一扯」救兒

關鍵字：

拜登Biden總統就職就任上任拜登政績北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

網紅「2千字罪狀文」決戰吳亦凡　性癖好曝光

不想努力了！鯊魚被捕拒放生狂吃自助餐

估7縣市陸警　有機會放颱風假？他給答案

5生肖、4星座有望中威力彩！最旺方位、時辰一次看

即／高雄男打莫德納後猝死　解剖結果出爐

外送員被逼下跪道歉還遭停權　平台回應

即／10天開過6次房　台中家教男爽玩雙北9大地區

國發會推振興擬再發三倍券　瞄準餐飲、零售、旅宿、藝文4產業

10天連結6次　台中家教男恐怖足跡黑數曝

義享天地深夜宣布：7／19閉店1天

吳亦凡GG！官媒「怒切割」品牌也急解約

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

他打莫德納第2劑劇痛：副作用太扯

吳淡如北海道置產「一覺醒來卻被拆了」

更多

最夯影音

更多
女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天

女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天
假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面