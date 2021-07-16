第三輪疫苗登記達814萬！「一天17.5萬變心打AZ」不再獨鐘莫德納

▲流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心延長第三輪收單至下週一，今日公布最新登記結果，到下午5點為止，全國共有814萬人完成登記，下一輪仍然提供AZ疫苗，登記有395萬人表達願打AZ或者AZ、莫德納皆可；值得注意的是，原本只選擇莫德納的人，從昨天到今天就有17.5萬人變心改選打AZ。

「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」第二輪開放至全國50歲(含)以上及18歲(含)以上第9類具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者登記預約，指揮中心統計，有110.9萬人意願登記選擇AZ或者AZ、莫德納皆可，最後有94.1萬人完成預約，今天開始施打。

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指揮中心指出，第三輪意願登記原訂於7月15日下午5時進行第三輪結算，將延長至7月19日中午12時進行第三輪結算，並自7月20日起陸續以簡訊通知符合資格的民眾進行預約接種；本輪可接種疫苗為AZ疫苗。

指揮中心統計，到16日下午5時為止，全國意願登記完成總人數814萬4,390人，當中單選擇AZ的25萬1,742人，佔總登記人數3.09%；同時登記AZ、莫德納人數370萬3,599人，佔總登記人數45.47%；至於登記莫德納人數418萬9,049人，佔總登記人數51.43%。

值得注意的是，7月11日下午2時之後重新選擇AZ的人數，從15日的63萬7,958人，16日增加為81萬2,312人；也就是說，短短一天內有1.75萬人不再獨鐘莫德納。

指揮中心提醒，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」須先完成意願登記，才能在接到簡訊通知後進行預約。系統平臺會按疫苗分配情形、參照民眾登記之意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者才可進行下一步預約接種。尚未收到簡訊的民眾，會於後續符合預約資格後收到簡訊通知，所有資料皆會完整保存。