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大樓失火被逼到2樓棚架　她情急將2歲女「直接丟下樓」！驚悚畫面曝

記者王佩翊／編譯

南非一名媽媽日前與年僅2歲的女兒一同受困於一棟起火的大樓，她抱著女兒一路從16樓往下逃生，但卻遭大火與濃煙困住，情急之下，這名媽媽竟跑到大樓的2樓棚架上，將女兒直接往下丟給路人。所幸多名熱心民眾協力接住女童，並未受傷，而該名媽媽最後也成功脫困。

根據《路透社》報導，南非前總統祖瑪（Jacob Zuma）上週被逮後，當地抗議行動不斷，甚至發生動亂，各地紛紛出現大規模縱火搶劫與示威活動。德班市一名26歲母親曼奧尼（Naledi Manyoni）13日和2歲女兒更是受到示威活動波及，被困在一棟起火的大樓中。

曼奧尼與女兒原本是在起火大樓的16樓，火災發生後，由於電梯停止運行，為母則強的曼奧尼抱著女兒一路從16樓往下逃生，但中途卻被大火與濃煙困住。曼奧尼隨即衝到大樓2樓的陽台棚架，在與1樓熱心民眾商議後，直接將女兒從2樓丟下去，一旁旁觀的民眾則是嚇得驚聲尖叫。所幸最後下方民眾合力將女童接住，毫髮無傷。

曼奧尼表示，「我唯一能做的就是完全地相信陌生人。」她還說，「最重要的是讓我女兒脫離危險情況，我不能自己一個人逃跑，把她留在那裡。」

從現場所拍攝的畫面可以看到，曼奧尼慌亂地跑上棚架，背後更是冒出濃濃黑煙，場面十分危急。而在女童獲救後20分鐘，接獲通報的消防人員也趕往現場，順利救出曼奧尼。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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