防疫全面抓漏　柯文哲：北市派「忍者龜」進下水道找病毒

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，北市15日新增確診案例9個，再度回到個位數。為了進一步達到清零目標，市長柯文哲表示，現在一旦有確診者，還要調監視器、找電信足跡，看足跡有沒吻合。此外，在Google Maps上找到熱區，還跟忍者龜一樣，還去下水道系統找有沒有病毒RNA檢測，透過很多方法才能把1、2個潛伏的感染者找出來。

▲台北市長柯文哲視察台北市大型疫苗接種站。（圖／記者林敬旻攝）

中央流行疫情指揮中心15日公布國內新增18例新冠肺炎確診病例，分別為14例本土、4例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。個案分布部分，以台北市9例為最多，其次為桃園市3例、新北市2例。

柯文哲表示，目前印度變種已經侵入104個國家，美國現在疫苗打滿兩劑有47%，但1天還是感染2、3萬人，因此在開放過程中還是要很小心。

柯文哲直言，現在台灣的疫苗覆蓋率還是太低，美國打滿兩劑疫苗47%每天還是2、3萬人確診，「台灣完全不設防的話，疫情很快會跑回去」。

柯文哲還提到，現在平均篩檢1000個才抓到1個，疫調難度越來越高，現在一旦有確診者還要調監視器看他去過哪裡，已經好像在辦案。另外，還要找電信足跡，檢查他講的話可信不可信，「去過阿公店人也不會跟你講，疫調漏東漏西，要用電信足跡重複確認，看他的足跡有沒吻合」。