信義區周末好天氣也沒人！　彭博揭台灣餐飲零售業「看不到希望」

▲台北市進入三級警戒後，市區人車稀少。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳美依／編譯

《彭博社》報導，台灣的晶片出口蓬勃發展、成績亮眼，但卻掩飾了零售服務業的慘淡情況。台灣實施疫情三級警戒後，台北「黃金地段」信義商圈一改以往繁榮景象，就連天氣晴朗的周末也一片空蕩蕩；許多餐飲零售業者表示，企業老闆都「看不見希望」，才會決定關門大吉。

台灣去年至今年初防疫有成，民眾基本上維持正常生活，但4月下旬卻爆發疫情，並且迅速蔓延。衛福部實施軟性封鎖，宣布學校停課，關閉酒吧、健身房、電影院與卡啦OK等娛樂場所，餐廳僅允許外帶，禁止室內5人以上集會。

台灣餐廳、旅宿觀光和零售業所受衝擊最大，而該產業勞工佔整體勞工的20％，也就是說，台灣每5人就有1人是服務零售業的前線員工。根據官方數據，台灣5月約5萬人失去工作，失業率達到2013年以來新高。

▲台灣餐飲零售業受到疫情衝擊最大。圖為士林夜市5月22日的情況。（圖／記者黃克翔攝）



政府提出新冠紓困計畫，包括央行向中小型企業提供低息貸款，協助管控虧損，營收損失過半的企業也可申請獲得每名員工4萬元台幣的一次性補助。但仍有民眾收入減少，只好削減家庭開支，尋找兼職工作。

立法院康園餐廳宣布7月3日結束長達20年的經營，母公司鴻昌集團總經理蔡宗龍（Tsai Tsung-long）表示，「由於疫情關係，像我們一樣的中式餐廳失去90％收入。餐廳關門是因為走投無路，如果情況看起來將會好轉，老闆們就會再堅持2、3個月，但他們現在看不到任何希望」。

Casual Restaurants集團營運港台星期五美式餐廳（TGI FRIDAYS）和德州鮮切牛排（Texas Roadhouse）餐廳，執行長Jerry Chiu表示，政府低估了企業承受的財務衝擊，提供太少支持，「台灣的企業真的很痛苦，陳時中似乎對此一無所知」。他坦言前幾天看疫情記者會時非常生氣，「餐廳沒有感覺到政府的支持，才會走投無路，決定歇業」。

▲彭博社指出，台灣出口因半導體與電子零件的出口成績亮眼，卻掩蓋掉國內服務業的慘況。（圖／記者周宸亘攝）



儘管如此，台灣主要的經濟數據卻未能反映出上述低迷與蕭條，因為今年半導體與電子零件的國際需求依然強勁，導致5、6月出口達到史上新高。一項具有前瞻性的政府數據指出，台灣自從1980年代以來，經濟從未如此蓬勃發展。

台灣餐飲零售業的困境短期內似乎沒有紓緩跡象，儘管中央上周宣布微幅鬆綁，各地方政府與民眾仍不敢掉以輕心；直到防疫禁令完全解除前，大多數店家的銷售額可能無法恢復到疫情前的一半水準。

渣打銀行資深經濟分析師符銘財（Tony Phoo）表示，2021年上半年，服務業貢獻約一半的台灣GDP成長，但疫情爆發削減個人消費額，將導致下半年GDP成長從7、8％掉到3%

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