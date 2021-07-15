LIVE／「AZ＋莫德納混打」台大長庚試驗中　指揮中心最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日13:30召開臨時記者會，說明最新疫情。日本第三度捐贈台灣的AZ疫苗下午抵台，指揮官陳時中將親赴機場接機，因此記者會較以往提早半小時，也改由副指揮官陳宗彥主持。另外，關於疫苗混打，台大及長庚醫院已著手進行試驗「AZ+莫德納」，預料也將是記者會上的焦點之一。

日本外務大臣茂木敏充日前宣布第三波贈台AZ疫苗，實際數量為97萬4680劑。對此，駐日代表謝長廷昨日表示第三批AZ疫苗檢驗已順利完成。根據謝長廷在臉書發布的作業照，日本此次贈送給台灣的第三批AZ疫苗，效期到今年的10月10日。

包含今天到貨的疫苗，日本累積捐贈給我國334萬劑疫苗，首批6/4到貨的124萬劑已於6/15投入施打，目前幾乎打完；第二批7/8到貨的113萬劑，也將於今（15）日完成封緘檢驗。今日獲贈的97萬劑，也有望於7天後投入施打。

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▲▼日本再贈97萬劑疫苗，陳時中將接機 。（圖／記者黃克翔攝、指揮中心提供）

今日抵台的疫苗除了日本捐贈的97萬劑外，自購的55萬劑AZ與35萬劑莫德納，也預計下午到貨，目前我國疫苗累計889.26萬劑，若以每人施打一劑計算，約可覆蓋4成人口數。

據了解，日本贈送97萬劑AZ疫苗由日航JL-809客機載運，預定14:40抵台，而台灣自購55萬劑AZ疫苗將由華航CI-834客機載運，從泰國起飛，預定15:40抵台，另外華航CI-5556貨機將由盧森堡載運台灣自購的35萬劑莫德納，預定15:50抵台。今日到貨疫苗總共187萬劑。

另外，世界各國除了加緊腳步擴大施打新冠疫苗，而「混打」也成為一項趨勢。國內目前雖尚未開放混打，但指揮中心專家小組召集人張上淳昨日表示，會參考國際資料，只要有足夠科學證據證明，可以考慮。長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如今日向《ETtoday新聞雲》透露，國內有幾家醫學中心著手進行試驗，目前台大及長庚醫院已開始，而台灣目前可進行混打的廠牌的主要是AZ+莫德納，但國際尚未有這樣的組合，她預估2、3個月後會有初步結果。

