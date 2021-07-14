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蘇州坍塌酒店「3年前已現裂縫」　房客逃死劫：受不了噪音剛退房

▲▼ 蘇州坍塌酒店。（圖／翻攝自中新網）

▲蘇州坍塌酒店。（圖／翻攝自中新網）

記者鄭思楠／綜合報導

蘇州市吳江區四季開源酒店輔樓7月12日15時35分發生整體性坍塌。事故造成23人被困，13日上午，已救出被困人員14名，其中8人遇難，尚有9人失聯。據《北京青年報》報導，該酒店此前曾多次易主翻新，一名酒店曾經的管理者透露，2018年在接手酒店時，他發現主樓和輔樓拼接而建，且主輔樓連接牆體有裂縫。

在酒店輔樓坍塌前幾日入住的多名客人也表示，酒店住房內可以聽見明顯的鑽牆、敲砸等裝修噪音，坍塌當日上午，有住客發現「樓在震，地面也在震，連地毯都在震動」。事故發生前，也有顧客因為受不了裝修的噪音而退房，幸運躲過一劫。

7月10日下午，史先生入住四季開源酒店2樓的客房後，一直聽見鑽牆的聲音，臨近深夜12點，還會聽到樓下鐵鍬鏟沙子的聲音。剛開始，史先生並未在意，但酒店裡裝修的聲音一天比一天大，尤其是7月12日白天，裝修施工鑽牆的聲音「比前兩天大了四、五倍」，史先生回憶，「能明顯感覺到地面也在震，樓板也在震動，連地毯都在震動。」

7月12日下午1點左右，因為受不了裝修噪音，史先生退房離店。當晚8點左右，預訂酒店的平台客服打來電話詢問時，他才知道蘇州發生坍塌的酒店正是他剛剛退房的那家。史先生現在想起來還是會感到後怕，「如果我在那邊多住一天，或者是多住幾個小時，說不定下面埋的就是我了。」

對於酒店坍塌的原因，據《新華社》報導，根據蘇州市吳江區政府發布信息，經初步技術分析判斷，事故原因是倒塌房屋現有產權人安排工人進場擅自進行裝修改造，疑似內部承重牆體有拆改，致使該部分房屋坍塌。

▲▼ 蘇州坍塌酒店。（圖／翻攝自中新網）

▲消防員為遇難者脫帽默哀。（圖／翻攝自中新網）

工商資料和酒店官方介紹顯示，事發酒店前身為「山湖飯店」，有近30年的曆史，共72間客房，同時擁有會議室、足浴、多功能廳和棋牌室等設施，所屬公司吳江市山湖飯店有限公司正式注冊於2006年，法人代表為顧建中。後因顧建中需要償還債務，2015年7月，法院將酒店所在的土地、房屋司法拍賣，直至2020年，該飯店由法院處置變現。期間，「山湖飯店」在2017年更名為「家宴」，2018年更名為「飛牛酒店」，所屬公司為蘇州飛牛餐飲管理有限公司，法定代表人為吳學良；2019年名為「君緣大酒店」，所屬公司為蘇州君緣餐飲管理有限公司，法定代表人為王安根；直到2020年改名為如今的「四季開源酒店」，所屬公司為蘇州市四季開源餐飲管理服務有限公司，法定代表人為王安新，實際控制人為王安石。

2018年4月，張平曾參與籌備「飛牛酒店」，並擔任近1年的管理人員。張平透露，接手酒店後，他們只是對房屋進行了軟裝升級，並沒有改動房屋架構。經營管理之初，他發現酒店疑似存在違建和消防的問題。

張平表示，2018年在接手酒店時，他發現主樓和輔樓都很舊，新樓和老樓拼接而建，牆體之間有裂縫，「老樓建的時間很久了，每年地基都會下沉，新樓怎麼能依著建？」酒店房頂上也出現多處裂縫，「大的裂縫有2米長，裂縫被漆補上了，看不出寬度，至少2公分寬」，當年，張平稱，他們會經常補漆，再鋪上東西，盡量不讓雨水進到裡面，做一些維護保養工作。

如今的四季開源酒店所屬公司蘇州市四季開源餐飲管理服務有限公司成立於2020年3月，實際控制人為王安石。張平透露，買入酒店後，王安石曾找他管理酒店，被他拒絕，「房子裝修年代久了，消防各方面都不過關，怎麼經營？」

1個月前，張平曾去過四季開源酒店吃飯，他回憶，一進門是大廳，從大廳直走進去是餐飲大廳，與之前相比，一樓大廳和之前比拓寬了，「主樓的兩面牆被打掉了，原來是客房前台」，通過主樓的餐飲大廳沿左側向前走，就會通向輔樓的一層，那裡以前是客房，如今改為了麻將房。

張平從王安石口中得知，如今的四季開源酒店麻將生意比較好，酒店和餐廳的生意不是很好，現在酒店的經營一直是虧本的。得知酒店坍塌後，張平有些後怕，在他看來，該酒店不斷易主過程中一直存在建築安全隱患，「我們當時20多個包廂、60多個客房，每天客人都是滿的，如果我們那時候房子塌掉，要死傷更多人。」

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