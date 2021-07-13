疫苗登記大塞車！　健保署：1分鐘超過6千人擠上線

▲疫苗意願平台上午開放18歲以上登記，網站被塞爆，畫面一度出不來。（圖／翻攝官網）

記者趙于婷／台北報導

疫苗意願登記平台今早開放18歲以上登記，民眾瞬間大量湧入，導致平台相關系統一度當機。健保署表示，早上10點之前流量都穩定，後來一度塞車，主要是因為臨時又開放18歲以上意願登記，和收訊息預約同時卡在一起，作業量超過原先估算，才會塞車。

要疫苗意願登記要先做身份驗證，之後會進入平台進行登記，目前驗證身份已經解決，但跳接到關貿的登記平台時，因為系統當機，還無法順利跳接。健保署署長李伯璋說，目前健保快易通已排除，有跟唐鳳政委保持聯絡，關貿那邊也再緊急排除問題。

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健保署參議李國隆也說明，早上塞車最多一分鐘有6000多個人，大概11點50分前後人最多，主要是臨時又開放18歲以上意願登記，和訊息預約同時卡在一起，作業量超過原先估算。

根據昨天下午5點準時收單第一梯次統計，總共有2,848,778人，在7/11下午14：00後，重新選擇AstraZeneca人數累計有170,655人。

根據統計，登記AstraZeneca人數有82,874人，佔總登記人數2.91%；登記Moderna人數有1,711,681人，佔總登記人數60.08%，同時登記AstraZeneca/Moderna人數共有1,054,223人，佔總登記人數37.01%，而第一梯次將在7/16開始施打。