新加坡微解封！餐廳內用一桌最多5人　民眾超High

▲預計7月底左右，星國將有50%人口完整接種2劑疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者侯姿瑩新加坡12日專電

新加坡疫情保持穩定，今天起放寬餐廳內用人數，最多5人一桌，睽違近2個月的工作餐敘、三五好友聚餐終於得以恢復。

有民眾興奮地說，「超級開心」，終於可以好好幫朋友慶祝生日。

新加坡過去2週的單日新增本土個案大致維持在個位數。星國衛生部今天通報，初步確認新增8起本土案例，另有18起境外移入；全國累計6萬2718人確診，目前病故人數維持36人。

星國疫情逐步穩定之際，當局上週宣布，自今天起餐廳、小販中心、美食街等餐飲店內用人數從最多2人放寬至最多5人一桌，與目前社交聚會的人數限制一致。

記者實地觀察，放寬餐廳內用人數首日的晚餐時間，實龍崗地鐵站附近一家商場內的各個餐廳出現了久違的人潮，還有不少民眾排隊等著要內用。

「超級開心！」新加坡民眾李婷婷接受中央社記者訪問時興奮地說，終於有機會幫一些朋友「過一個比較像樣的生日」。

新加坡因先前本土疫情升溫，自5月中起禁止餐廳內用，直到6月21日起才恢復開放餐飲店內用，但限制最多2人一組，因此選擇外帶或外送的民眾仍居多。

李婷婷表示，外送的食物常常送達時已經冷掉了，因此過去2個月她比較常在家自己煮，也學做一些新的料理。但「每天在家裡吃，都不知道該吃什麼好了」，很希望可以到外面吃，「換一下環境」。

但也有民眾對於這次放寬餐廳內用至最多5人，沒有太多感覺。民眾明永昌受訪時說，除了餐廳內用，他更期待政府擴大開放其他活動，例如開放KTV和出國旅遊等。

新加坡自去年底啟動全國疫苗接種計畫，隨著疫苗接種人數提高，星政府規劃逐步擴大放寬防疫措施。跨部會抗疫工作小組日前指出，預計7月底左右，星國將有50%人口完整接種2劑疫苗；若疫情持續保持穩定，屆時，針對已完整接種疫苗者，餐廳內用人數可望放寬至最多8人；社交聚會人數也可能放寬至最多8人。

另外，針對電影院及宗教活動、會展、現場表演、運動賽事、婚禮等，若只有完整接種者參與，活動人數可望擴大放寬至500人。

根據衛生部數據，截至7月10日，新加坡約7成人口已至少接種一劑疫苗，超過4成人口完整接種2劑。