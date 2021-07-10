偽娘面試「盼使用女廁」！網拍公司1原因不錄取⋯遭罰30萬

▲網拍公司因楊姓偽娘使用廁所問題不錄用，性別歧視遭裁罰30萬，提起行政訴訟。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者陳羿妏／台北報導

楊姓偽娘2019年3月、4月時二度到某服飾網拍公司求職面談時，曾表達自己是跨性別女同志，希望可使用女廁。不過，公司因部分女同仁無法接受之下，詢問楊男是否能改用無障礙廁所。對此，楊男認為自己遭到性別歧視，決定申訴，北市勞動局事後依法開罰公司30萬。公司不服提告，但法院審理後，判公司敗訴。

判決指出，楊男是生理男性，但性別認同為女性、性向喜歡女生，其於人力銀行刊登履歷自述為「跨性別女同志」；他在2019年3月、4月接獲某服飾網拍公司通知面試，並在面談過程告知自身性別認同因素，希望能使用女廁，面試官當下並未表達意見。

公司同年5月9日向楊男表示，其他女同事若遇到楊男使用廁所，會等候楊使用才進入，且公司無性別友善廁所，詢問楊男是否同意使用無障礙廁所。楊男隔天回覆電子信件，認為公司此舉係性別歧視，但公司後續針對此問題以及面試結果均無回應。事後楊男向北市勞動局申訴。

北市勞動局經調查後，認定網拍公司確實有違反《性平法》規定，裁罰30萬元，公布公司名稱、負責人姓名。網拍公司不服結果提起訴願遭到駁回，遂提起行政訴訟，主張5月初討論時，認為楊男的程式、軟體專業未達標準，才沒錄取，事後雙方討論廁所問題時，是因同大樓其他公司仍有職缺，想詢問楊男有無意願，未因楊男跨性別身分而有所歧視，況且公司內也有多名同志員工，辦公室同樓層又無性別友善廁所，才會提議是否能改用其他樓層的無障礙廁所。

北市勞動局認為，網拍公司主張楊男專業不足，卻無法提出面試紀錄、評核，亦未提出5月份討論不錄用楊男的會議紀錄，若真決議不錄用，為何要發信與楊男討論廁所問題。此外，網拍公司確實對內部女員工進行調查，有部分女同事反對與楊男共用廁所，但網拍公司卻以「其他公司有職缺」，與楊男討論廁所問題，顯然雙方是在廁所使用方面，無法達成共識才不錄取，有構成性別歧視。

對此，台北高等行政法院勘驗相關事證後，確認網拍公司在楊男2度面試時，都未提出楊男是因專業不足，無法適任工作，反倒是楊男向公司反應有性別歧視時，公司卻沒再回覆，顯然不錄取的決定，並非僅考量楊男工作能力，故判勞動局裁罰有理，網拍公司敗訴。