LIVE／北市+12全國最多！「去環南被設局」炸鍋　柯文哲最新回應

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心8日公布新增18例本土確診，以北市12例最多，其次為新北市6例，另確診個案中新增3例死亡。台北市政府8日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自主持，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心表示，新增18例本土病例，其中6例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為8例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，發病日介於7月1日至7月7日。個案分布以台北市12例最多，其次為新北市6例，其中9例為已知感染源、9例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，新增3例死亡個案，為2例男性、1例女性，年齡介於60多歲至70多歲，發病日介於5月27日至6月14日，確診日介於5月28日至6月17日，死亡日介於7月5日至7月6日。

北市政府8日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自主持，並對指揮中心宣佈微解封、柯文哲稱2日環南市場是被設局、柯文哲說不排除公布總統府施打名單、環南市場大規模PCR等議題做回應。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）