人夫爽喊：外面的女人都是過往雲煙！豬隊友一句話　讓他慘敗露餡

▲阿傑與多名女子曖昧。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pakutaso）

記者林昱萱／高雄報導

一名女子「阿桃」（化名）因不滿丈夫「阿傑」（化名）與多名女子交往過密、不斷欺騙自己，讓她無法繼續這段婚姻，雖然阿傑不斷狡辯扯謊，不過，兩人的兒子一句關鍵證詞、諸多曖昧簡訊都讓阿傑啞口無言。對此，法官審理後，判准阿桃離婚。

阿桃主張，兩人婚後感情不和，因價值觀的不同，導致雙方因經濟問題有諸多爭吵，且婚後一度分隔兩地生活，而自己為了盡妻子、人母之責，遠渡重洋只為與對方團聚，但對方卻無視她對於家庭的付出，與多名女子交往甚密，手機裡也有諸多的曖昧簡訊。阿桃還說，在東窗事發之後，阿傑曾寫信懺悔，但面對這樣背叛自己、充滿謊言的丈夫，自己已經承受莫大壓力。

阿傑則主張，自己長年在大陸工作，為了家庭生計奔波，還把所有的薪水都交給阿桃，每個月也都經常打電話回家，關心家理情況，兒子的所有花費也都是自己薪水支出，但阿桃卻以片面截錄之短訊，汙衊其有外遇，而他也聲稱，大家只是在開玩笑，那些簡訊上的女人只是網友，自己實際上只是想和最愛的妻子說說心裡話。阿傑還說，阿桃整整15年沒有工作，都是靠自己的薪水舒服過日子，沒想到她不僅不感念自己辛苦的付出，還如此顛倒是非。

兩人的孩子證稱，父母的關係一直很緊繃，爸爸很容易生氣暴怒，如果自己和媽媽說話不讓爸爸滿意，爸爸就會說他們汙衊，而阿傑還說，「有一次爸爸的朋友來載我回去，在路上時，爸爸朋友跟我說男人有時候會犯錯，你要原諒他，我當時問是否外面有女人，他朋友不置可否，但我覺得應該是，我覺得關係應該不是一、二天而已，不然他的朋友不會特別提出來。」

法官勘驗阿傑的手機發現，裡面有諸多曖昧簡訊，「回成都後要想我喔！」、「我朋友下月結婚你陪我去」、「雞燉好了，我今天給你做飯」、「你怎麼可以忘了你的小女人。」、「今天我又沒在你睡得著嗎？」、「可是我覺得只是在床上我才看得到你」而阿傑也曾經傳訊給阿桃說，「外面的女人都是過往雲煙」、「這就是我要的滿足，我要滿足我不是窩囊廢，其他的女人對我只是工具，一種試驗看看是不是可以滿足我找的那種滿足」。對此，法官審理後認為，阿傑、阿桃兩造婚姻已無法維持，因此判准阿桃的訴求，准許離婚。