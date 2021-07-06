　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／民進黨視訊會議　中評會一致同意除名處分趙介佑

▲▼ 趙介佑。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲趙介佑。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨中評會主委康裕成6日表示，今天以視訊方式開會，會中全體一致同意，通過台北市黨部評委會對趙介佑所做的除名處分。

康裕成表示，本次會議雖是以視訊方式進行，但是仍有發書面通知給趙介佑，該通知多次被退回郵局，因此也算是合法送達；而原定5月20日舉行的中評會，當時因疫情關係延期至今，今天也是中評會第一次以視訊會議做出評議。

民進黨台北市黨部前評召趙映光之子趙介佑，日前因涉毒、詐欺，重創民進黨聲譽，陷入「黑道入黨」風波。對此，民進黨當時由秘書長林錫耀出面，針對黑道入黨的爭議提出2點措施：第一，針對可能出現人頭黨員的部份，強化落實自主繳費、自主入黨，且要求入黨必填行動電話，若有異常重複者可複查汰除。

林錫耀指出，第二是為落實「排黑條款」，中央黨部將會在今年7月建置完成「黨員AI查核系統」。未來新進入黨者，除了既有的審查機制外，也會透過這個「黨員AI查核系統」加以比對，透過與司法院等公開資訊的複查，排除有問題的名單。

民進黨內人士指出，主席蔡英文在這次趙介佑或後續衍生出的黨內改革問題，非常的關心，事發後也有介入處理，這也是讓此次全國地方黨部主委會議出席率逼近100％的原因之一，在向黨內喊話黨務革新時，也獲得在場主委高度的認同。

據了解，蔡英文當時在內部會議中喊話，民進黨沒有不團結的空間，黨內派系如果有衝突的話，要先替黨想一想，如果有什麼問題都可以回到黨內解決，不要讓外界有見縫插針的機會，「黨內有衝突要解決，對外要團結挺台灣」。

ET快訊
悲！彰化醫院傳播鏈「1家3口染疫亡」　小兒子年初癌逝半年內4
快訊／台中女摔水溝快篩陽！2消防員近距離接觸　PCR出爐
詹惟中預言「疫情趨緩時間點」　又爆新危機：秋天以前一定發生
14位阿伯出事了！三重公園群聚恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大
236cm「第一巨人」爽娶28歲妻！57歲執意生子　14年後
快訊／黃偉哲嗆「全國都在忍雙北」　柯文哲回應了
趙介佑除名了！　民進黨中評會全體一致同意
快訊／聯醫忠孝院區2人「無症狀感染」　緊急消毒匡列90人
她不符資格「成功預約疫苗」驚呼有Bug　陳時中回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

LIVE／175萬劑疫苗本周到貨！三級有望解封？　蔡英文最新談話

疫苗接種進度牛步　林為洲：這種速度半年也打不到60%

日本再贈113萬劑AZ疫苗　民進黨：台日友好無庸置疑

蔡英文點名北市保持警惕　柯文哲「世界通案」：大都市疫情最難控

萬華疫苗量北市墊底？　蔡炳坤駁林昶佐：覆蓋率最高

悠遊卡介接健保系統「嗶卡」進批發市場　柯文哲：不會涉及個資問題

建議雙北清除感染源　陳其邁：開放要有管制，不是打開就不理

快訊／環南市場停業3天　北市補助千位攤商花費超過2000萬

日本加碼113萬AZ、台灣自購62萬都來了　蔡英文17：00發表談話

「群聚吃飯最危險」柯文哲：要解封就分階段　分縣市「相當困難」

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

王子分手驚爆「花心.藏新歡」好友全力挺　鄧麗欣也發聲..曝他私下真面目

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

Eason重提卡多里樂園..突離席：不要開玩笑　跟KID半夜「遇古裝老人」一開口嚇爆！

聯結車出鳳鼻隧道煞不住！玩命抓角度闖紅燈險撞前車...

林可彤曝生產影片哭超慘！　淒厲狂吼...3歲兒全程在旁看傻了

怕被檢舉！外送員蹲地找掩護吃飯 心酸：被當病毒看待...照片惹共鳴

LIVE／175萬劑疫苗本周到貨！三級有望解封？　蔡英文最新談話

疫苗接種進度牛步　林為洲：這種速度半年也打不到60%

日本再贈113萬劑AZ疫苗　民進黨：台日友好無庸置疑

蔡英文點名北市保持警惕　柯文哲「世界通案」：大都市疫情最難控

萬華疫苗量北市墊底？　蔡炳坤駁林昶佐：覆蓋率最高

悠遊卡介接健保系統「嗶卡」進批發市場　柯文哲：不會涉及個資問題

建議雙北清除感染源　陳其邁：開放要有管制，不是打開就不理

快訊／環南市場停業3天　北市補助千位攤商花費超過2000萬

日本加碼113萬AZ、台灣自購62萬都來了　蔡英文17：00發表談話

「群聚吃飯最危險」柯文哲：要解封就分階段　分縣市「相當困難」

LIVE／175萬劑疫苗本周到貨！三級有望解封？　蔡英文最新談話

聽信整骨建議　藝人小兵「手臂失去知覺」急回西醫就診

悲！彰化醫院傳播鏈1家3口染疫亡　年初小兒子癌逝半年內4死

「竹聯豹哥」嗆高雄女：X翻你家人！警回：我高雄的...他秒掛電話

陸如果武力犯台？麻生太郎稱「美日聯合保衛」　陸外交部反擊

搭電梯見超詭異「1字」告示！網細看全笑翻：這是關鍵

疫苗接種進度牛步　林為洲：這種速度半年也打不到60%

快訊／台中女摔水溝快篩陽！2消防員近距離接觸　PCR結果出爐

「10萬保單紓困方案」開辦5天　借款金額衝破13億！

穿防護衣太久恐熱衰竭　企業贈消防局涼感背心

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

政治熱門新聞

即／自治會長林勝東強硬回擊王定宇許淑華

唐鳳疫苗預約系統有BUG？　徐巧芯：我資格不符卻能登記

李坤儀懷第三胎性別曝光！有意從母姓

擁翠山莊、鴻禧等豪宅　李坤儀身價驚人

快訊／712解封？　侯友宜要新北市民先做2件事

黃偉哲嗆柯　網論戰「全台灣人都在忍政府」

獨／全台一致！唐鳳疫苗系統最快7月15日上線　北市網路預約將退場

快訊／新光三越A11、信義誠品2櫃姐確診　新北公布最新疫調足跡

黃偉哲轟北市疫苗多兩倍才是特權　柯文哲：我們沒權力決定分配數

快訊／侯友宜宣布：新北幼兒園、安親班近1.2萬人　後天開打疫苗

林靜儀批柯文哲：你就繼續怪別人　全班陪你寫作業

獨／712餐飲業解封2措施5原則曝！

小英「維穩」洩防疫隊形變換　陳建仁最「中性」接棒機率高

她們都叫許淑華　最強一次3人撞名

更多熱門

相關新聞

環南市場今復業！疫苗預約系統離島開放登記

環南市場今復業！疫苗預約系統離島開放登記

台北市長柯文哲2日宣布，環南市場當天有41人PCR陽性，北市府立即決定休市3天，並調動警力，引導市場改為只出不進。而環南市場今（6）日復市，除台北市副市長黃珊珊、前進指揮所指揮官王必勝外，指揮官陳時中也現身一同視察復業防疫措施，柯文哲則在10點左右到場。台北市市場群聚成焦點，中央出手後疫情已獲得控制？《雲端最前線》6日邀請台北市議員李柏毅以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

她們都叫許淑華　最強一次3人撞名

她們都叫許淑華　最強一次3人撞名

鳳梨滯銷　台東縣民進黨部用行動挺果農

鳳梨滯銷　台東縣民進黨部用行動挺果農

揭林昶佐4大錯誤「根本送頭」　PTT洗版認證

揭林昶佐4大錯誤「根本送頭」　PTT洗版認證

「江啟臣嗆買疫苗操作主席選舉」　綠營：若要買復必泰就明說！

「江啟臣嗆買疫苗操作主席選舉」　綠營：若要買復必泰就明說！

關鍵字：

民進黨

讀者迴響

熱門新聞

印度神童又預言！再爆「最糟2時間點」

開放第9、10類疫苗預約登記！

林勝東嗆聲被認證？網貼「林昶佐記者會前」2照片秒懂

印度神童預言又成真！英美、日本全出事了

快訊／本土增27例「又創警戒以來新低」

即／自治會長林勝東強硬回擊王定宇許淑華

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

唐鳳疫苗預約系統有BUG？　徐巧芯：我資格不符卻能登記

張上淳「其實救得回來」　醫生批：對醫護、家屬是打擊

7/12餐廳內用有嚴格要求！陳時中曝「相關規定」

終於要鬆綁管制了　揭疫情降級3關鍵

基隆男臥床5年確診亡　母、弟血清抗體檢驗追感染源

房東公審只收1/3水電費！女租客現身...網傻了

楊丞琳深夜突拋6字震撼彈　10分鐘影片首公開

164萬劑AZ快來了！青壯年接種機會增

更多

最夯影音

更多
畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？
左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

王子分手驚爆「花心.藏新歡」好友全力挺　鄧麗欣也發聲..曝他私下真面目

王子分手驚爆「花心.藏新歡」好友全力挺　鄧麗欣也發聲..曝他私下真面目

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面