快訊／民進黨視訊會議　中評會一致同意除名處分趙介佑

▲趙介佑。（圖／記者黃宥寧翻攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨中評會主委康裕成6日表示，今天以視訊方式開會，會中全體一致同意，通過台北市黨部評委會對趙介佑所做的除名處分。

康裕成表示，本次會議雖是以視訊方式進行，但是仍有發書面通知給趙介佑，該通知多次被退回郵局，因此也算是合法送達；而原定5月20日舉行的中評會，當時因疫情關係延期至今，今天也是中評會第一次以視訊會議做出評議。

民進黨台北市黨部前評召趙映光之子趙介佑，日前因涉毒、詐欺，重創民進黨聲譽，陷入「黑道入黨」風波。對此，民進黨當時由秘書長林錫耀出面，針對黑道入黨的爭議提出2點措施：第一，針對可能出現人頭黨員的部份，強化落實自主繳費、自主入黨，且要求入黨必填行動電話，若有異常重複者可複查汰除。

林錫耀指出，第二是為落實「排黑條款」，中央黨部將會在今年7月建置完成「黨員AI查核系統」。未來新進入黨者，除了既有的審查機制外，也會透過這個「黨員AI查核系統」加以比對，透過與司法院等公開資訊的複查，排除有問題的名單。

民進黨內人士指出，主席蔡英文在這次趙介佑或後續衍生出的黨內改革問題，非常的關心，事發後也有介入處理，這也是讓此次全國地方黨部主委會議出席率逼近100％的原因之一，在向黨內喊話黨務革新時，也獲得在場主委高度的認同。

據了解，蔡英文當時在內部會議中喊話，民進黨沒有不團結的空間，黨內派系如果有衝突的話，要先替黨想一想，如果有什麼問題都可以回到黨內解決，不要讓外界有見縫插針的機會，「黨內有衝突要解決，對外要團結挺台灣」。