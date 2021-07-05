被質疑「環南休市7天變3天」　林勝東4點聲明回擊「不實指控」

▲環南市場自治會長林勝東。（圖／記者呂佳賢攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議員許淑華5日上午指出，環南市場自治會長林勝東私下拜託市府放寬防疫措施，休市7天變3天，再度引發議論。對此，林勝東5日晚間發出4點聲明回擊，強調是「不實指控」，攤商們疫情期間討生活已屬不易，對給予環南市場協助的官員，不分政治色彩，都心存感激，盼外界查證後再導正視聽。

針對立委王定宇、台北市議員許淑華對環南市場休市天數有疑慮，林勝東5日晚間發出4點聲明回擊，第一，環南市場於6月9日、6月11日、6月18日已進行多次篩檢，並主動因應中央疫情指揮中心與台北市政府的防疫呼籲，全力配合自5月24日起每週增加一天休市，對於「環南市場自治會明知有疫情，卻希望放寬處理，導致疫情一發不可收拾。」的不實指控在此表達強烈抗議。

林勝東說，第二，7月1日環南市場為抓黑數大規模篩檢的41例確診案例，當中市場攤商12例，其餘為週邊流動人員，陳部長已說明「多數是無症狀感染者」，若未經過此次大規模篩檢，無症狀者未發病是無從得知染疫，請委員與議員切莫以政治與人情考量暗喻，誤導視聽造成環南市場揹上防疫破口黑鍋。

林勝東指出，第三，期盼立法委員與市議員發揮專業素質，且不人云亦云，詳加查證，環南市場都是基層工作者，禁不起法辦之威嚇。第四，市場休市是進行環境清消，並非確診者隔離天數，清消作業天數從2至7天皆在討論範圍內，並無7天變3天的情況，若覺得休市3天不足，懇請提出適合休市天數與根據引用資訊，日後可供全台灣市場參照。

最後，林勝東強調，「攤商們疫情期間討生活已屬不易，給予環南市場協助的諸位官員，我們不分政治色彩唯心存感激，還望委員與議員查證後導正視聽。」