疫情結束想做這件事！妹子竟大推「被關起來」：還能突破自我

網搜小組／綜合報導

近年由綜藝節目颳起的桌遊「狼人殺」旋風，在台灣獲得廣大迴響，類似的動腦遊戲也很受歡迎，像是「密室逃脫」就是現在許多年輕人聚會首選。Podcast節目「八年級生」這集就來聊聊密室逃脫，除了回味疫情之前一起逃脫的時光，也分享現在有線上解謎可以玩，讓解謎控過過癮，更期盼疫情結束的時候，可以跟三五好友再去大逃脫！

主持人哈妹提到，除了本身對密室就很有興趣，在看了陸綜《密室大逃脫》之後，更是深深入坑，甚至幻想能蓋一座密室大廈。哈妹笑說，自己最喜歡的就是密室的機關，每次只要看到很精巧的設計，就會覺得療癒又嘆為觀止。

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另外，哈妹也覺得密室是一個挑戰自我的地方，像是為了突破自己，竟然鼓起勇氣從2-3層樓高的地方滑鋼管下來，「當你要踏上那一步的時候，真的就是很恐懼。」至於在密室裡表現如何，哈妹認為自己是腦力擔當，解開了同伴都被卡住的謎題，整個超有成就感。

控ㄅ則表示，很慶幸自己人生中參加的第一個密室逃脫就很好玩，不僅劇情有趣，機關也設計得很好，和好朋友留下美好回憶。她認為最喜歡密室的部分，就是解出題目的那一刻，除了成就感，也會覺得自己超厲害的。

她還提到，現在雖然不能去密室逃脫，但意外發現有些線上解謎很有趣，而且還是免費遊玩，也推薦可以用手機找找密室逃脫或推理遊戲。如果覺得一個人玩太無聊，還有揪人一起玩劇本殺的臉書社團，絕對會是解謎控的最愛。