苗栗已示範PCR！林穎孟曝北農時間軸　轟柯文哲只會吹噓清零計畫

▲林穎孟質疑北市拖延PCR。（圖／翻攝林穎孟臉書）



記者杜冠霖／台北報導

台北市長柯文哲昨(4日)在防疫記者會指出，「過去不執行大規模PCR，是因為6月中前台灣沒有量能。」對此，台北市議員林穎孟指出，苗栗電子廠在6月中就示範完成大量PCR，「但那時柯市長在吹噓自己的清零計畫、精準疫調。」

對於柯文哲6月中檢疫量能不足的說法，林穎孟表示，苗栗電子廠確實在6月11、12日示範完成大量PCR，但那時候柯市長在開記者會吹噓自己的清零計畫、精準疫調，卻對不間斷累積已達33例的北農群聚隻字不提，也沒有公佈相關疫調接觸史，讓市民和攤商警覺。

林穎孟指出，如果柯文哲真意識到已有大規模PCR量能幫北農檢測，就不會6月14日還只是「呼籲」北農人員自行騎車去2.8公里外的剝皮寮快篩，也不會在21日被發現北農群聚後仍用快篩打疫苗，更不會在23日指揮中心建議北農應全面PCR時，回應 PCR太貴了，北農比較特別、難執行，直到7月1日，才終於開始大規模PCR。

林穎孟指出，北農群聚案都是血淋淋的前車之鑑，柯文哲第一步應承認自己這一個多月來的錯誤決策，好好改善，「明明是柯市長拖延大規模PCR，無法及早處置，才造成群聚疫情蔓延，卻講成好像都是台灣自身量能的問題，市長都沒責任，這根本才是假消息。」

▼台北市議員林穎孟。（圖／記者李毓康攝）





