許淑華曝光「環南攤商Line訊息」　要求柯市府降低防疫、縮短隔離

▲台北市議員許淑華。（圖／許淑華辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

針對台北市政府的防疫表現，市議員許淑華5日表示，根據攤商提供的Line對話，環南市場自治會曾不只一次向副市長黃珊珊拜託降低防疫標準，也陳情縮短隔離時間，「本應謹慎處理的匡列隔離、擴大篩檢、休市消毒為什麼沒有做好？」

許淑華表示，她和多位議員過去不斷質疑，為何環南市場的防疫基本功做不扎實？直到收到環南攤商的舉報才終於知道，如果柯市府因為環南自治會的私下拜託而放寬防疫標準，進而導致環南失守的話，那麼全台北市民都不能接受。

許淑華表示，她一直很納悶，為何環南不斷有攤商確診家屬繼續擺攤，或是不斷有確診鄰近攤販沒被匡列到的消息；也很納悶為什麼確診人數逐日上升，市府快篩卻只到6/18，且有7成以上攤商沒被篩到？

對此，許淑華取得攤商提供的Line對話，原來環南市場自治會曾不只一次向黃珊珊副市長拜託降低防疫標準，例如有確診者參加批發市場專案打疫苗，讓接觸的73人被匡列時，會長曾向黃珊珊陳情縮短隔離時間；又例如，7/2環南PCR篩檢出41名陽性確診時，北市原訂要讓環南休市7天，而自治會向黃珊珊爭取改成休市三天。

許淑華表示，自治會長從五月底開始就和黃珊珊副市長有密切聯繫，更說明了黃副市長對於環南的狀況有所掌握，既然如此，本應謹慎處理的匡列隔離、擴大篩檢、休市消毒為什麼沒有做好？

許淑華說，看到line群組對話，是否因爲會長拜託而放寬防疫標準？為何柯市府過去對環南沒有積極作為，也請柯市府向市民清楚交代。

▼許淑華曝光環南市場攤商Line訊息，要求柯文哲市府降低防疫標準，以及縮短隔離。（圖／許淑華提供）

