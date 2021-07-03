MINI Cooper闖紅燈撞翻3噸半貨車　紅色小可愛車頭毀爛畫面曝

記者李忠憲、林冠吟／台中報導

台中市西屯區2日下午3時許發生一起MINI Cooper撞翻小貨車的事故，一名年約51歲的盧姓女子駕駛一台百萬MINI Cooper房車，疑似因為夕陽直射雙眼，沒看清交通號誌，撞上綠燈直行的小貨車，造成小貨車當場90度側翻、MINI Cooper車頭全毀，所幸雙方駕駛皆並無大礙。雙方酒測值為0並婉拒送醫，初步判定為MINI Cooper闖紅燈造成事故，至於詳細肇事原因仍會再進一步釐清。

▲台中西屯2日下午一台百萬Mini Cooper疑似因為未看清號誌，闖紅燈將小貨車90度撞翻。（圖／記者李忠憲翻攝）



據悉，盧姓女子沿著朝馬路外側車道往市政路方直行，3噸半小貨車林姓駕駛則沿市政北二路快車道往河南路方向直行，小貨車待綠燈亮後才剛起步沒多久，就遭盧女所駕駛的MINI Cooper直接攔腰撞上，造成小貨車當場90度側翻，所幸駕駛並無大礙及時脫困，不過價值百萬的MINI Cooper卻因為撞擊力道過猛，車頭凹陷全毀。

▲▼台中西屯2日下午一台百萬Mini Cooper疑似因為未看清號誌，闖紅燈將小貨車90度撞翻。（圖／記者李忠憲翻攝）



雙方駕駛脫困後，盧女第一時間指稱是因為夕陽太大，未注意交通號誌已轉為紅燈，直到撞上小貨車才知道自己闖紅燈，這起事故也造成盧女後座20餘歲的女兒飽受驚嚇，所幸並無傷亡。

警方到場處理後，初判事故原因為MINI Cooper闖紅燈所造成，小貨車並無肇因，不過由於MINI Cooper未減速直接撞上，是否有超速等問題，詳細原因仍須交由交通大隊判定。

▲▼台中西屯2日下午一台百萬Mini Cooper疑似因為未看清號誌，闖紅燈將小貨車90度撞翻。（圖／記者李忠憲翻攝）