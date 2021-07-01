國人安心養！政院：有薪產檢假增2日　育嬰留停津貼夫妻一起領

▲友善生養職場環境計畫。（圖／勞動部提供，下同）



記者蔡文鈴／台北報導

行政院院會於1日討論通過多項「友善育兒政策」，其中有薪產假從原本的5天增加2天，雙親可同時申請育嬰留停津貼；此外，在「生」的方面，不孕症試管嬰兒補助對象不排富，孕婦免費產檢的次數也從10次增加為14次、檢驗項目也升級，有薪產檢假也從5日增加為7日。

勞動部於6月4日發布修正「育嬰留職停薪實施辦法」，相關措施自7月1日起上路。為「建構安心懷孕友善生養環境」，本次放寬申請育嬰留職停薪期間之彈性，受僱者在子女滿3歲前，如有少於6個月育嬰留職停薪之需求可依規定提出申請，但每次仍不得低於30日，且少於6個月的育嬰留職停薪申請以2次為限。

凡是依《就業保險法》相關規定請領育嬰留職停薪津貼之被保險人，育嬰留職津貼加碼20%；另增訂「產檢假薪資補助要點」針對給予受僱者第6日、第7日有薪產檢假之雇主，將給予薪資補助。

本次院會通過之「性別工作平等法」部分條文修正草案及「就業保險法」第19條之2修正草案，可減輕受僱者生育、養育期間的經濟生活及照顧負擔，使其安心養育子女。修正要點如下：

一、 為配合預防保健產檢次數增加為14次，將產檢假日數由5日增加為7日。另為不增加雇主負擔，於雇主先行給付產檢假薪資後，就其中逾5日之部分得向中央主管機關申請補助；但依其他法令規定，應給予產檢假逾5日，並照給薪資者，不適用前揭薪資補助之規定。

二、 增訂受僱於僱用未滿30人雇主之受僱者，經與雇主協商，雙方合意後，亦得適用減少工作時間或調整工作時間之規定。

三、 為鼓勵受僱者及其配偶共同分擔養育子女之責任，使受僱者有自行考量整體經濟狀況及家務分工，選擇是否共同照顧年幼子女之空間，不論配偶是否就業，不再限定須有正當理由，受僱者均得申請育嬰留職停薪及家庭照顧假，爰刪除現行受僱者之配偶未就業者，除有正當理由外，不適用第16條申請育嬰留職停薪及第20條請家庭照顧假之規定。

四、 基於照顧子女為雙親共同之責任，為讓津貼申請方式更切合被保險人實際需求，刪除父母同為被保險人，不得同時請領育嬰留職停薪津貼之規定。

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勞動部於6月4日發布修正「育嬰留職停薪實施辦法」，放寬申請育嬰留職停薪期間之彈性，受僱者在子女滿3歲前，如有少於6個月育嬰留職停薪之需求可依規定提出申請，但每次仍不得低於30日，且少於6個月的育嬰留職停薪申請以2次為限。

增訂「育嬰留職停薪薪資補助要點」，凡是依《就業保險法》相關規定請領育嬰留職停薪津貼之被保險人，將依該津貼所依據之平均月投保薪資加碼發給20%，以提升育嬰留職停薪期間勞工的經濟性支持；另增訂「產檢假薪資補助要點」針對給予受僱者第6日、第7日有薪產檢假之雇主，將給予薪資補助。

本次院會通過之「性別工作平等法」部分條文修正草案及「就業保險法」第19條之2修正草案，可減輕受僱者生育、養育期間的經濟生活及照顧負擔，使其安心養育子女。修正要點如下：

一、 為配合預防保健產檢次數增加為14次，將產檢假日數由5日增加為7日。另為不增加雇主負擔，於雇主先行給付產檢假薪資後，就其中逾5日之部分得向中央主管機關申請補助；但依其他法令規定，應給予產檢假逾5日，並照給薪資者，不適用前揭薪資補助之規定。

二、 增訂受僱於僱用未滿30人雇主之受僱者，經與雇主協商，雙方合意後，亦得適用減少工作時間或調整工作時間之規定。

三、 為鼓勵受僱者及其配偶共同分擔養育子女之責任，使受僱者有自行考量整體經濟狀況及家務分工，選擇是否共同照顧年幼子女之空間，不論配偶是否就業，不再限定須有正當理由，受僱者均得申請育嬰留職停薪及家庭照顧假，爰刪除現行受僱者之配偶未就業者，除有正當理由外，不適用第16條申請育嬰留職停薪及第20條請家庭照顧假之規定。

四、 基於照顧子女為雙親共同之責任，為讓津貼申請方式更切合被保險人實際需求，刪除父母同為被保險人，不得同時請領育嬰留職停薪津貼之規定。