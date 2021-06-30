　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

竹市10家防疫旅館一覽！含三餐2300元起　還有「聊天專線」陪解悶

▲迎曦飯店則可依入住隔離者提供不同餐點,新竹日月光飯店為防疫旅館一員。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹日月光飯店現為防疫旅館一員。（圖／新竹市政府提供）

記者彭懷玉／台北報導

為防堵COVID-19變異株入侵，疫情指揮中心祭出新政策，27日零時起入境民眾皆需入住防疫旅館或集中檢疫所，而新竹市轄內共有10間防疫旅館，市府統計，防疫旅館目前入住率約30%，其中新竹日月光飯店2,300元起就能住，還包含三餐。

▲新竹英迪格酒店。（圖／新竹英迪格酒店提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新竹英迪格酒店現也轉為防疫旅館，全房型有浴缸、對外窗，還提供健身器材租用，甚至特別設置「聊天專線」可解悶。（圖／新竹英迪格酒店提供）

城銷處表示，竹市總計10家防疫旅館，總計750個房間，住一晚包三餐從2,300元到8,500元不等，每個房間都有窗戶，飯店業者可依房客需求供應三餐，菜色多變化。其中，以「新竹英迪格」為例，全房型有浴缸、對外窗，還提供健身器材租用，甚至特別設置「聊天專線」可解悶；「新竹日月光飯店」則是打出飯店主廚級雙主餐便當；迎曦飯店則可依入住隔離者提供不同餐點。

▲迎曦飯店則可依入住隔離者提供不同餐點,新竹日月光飯店為防疫旅館一員。（圖／新竹市政府提供）

▲迎曦飯店則可依入住隔離者提供不同餐點。（圖／新竹市政府提供）

新竹市防疫旅館資訊都透明公開，目前10家分別為迎曦飯店、開發名流都會館、Hotel J日月光國際飯店、新竹日月光大飯店、大道城飯店、新舍商旅、老爺商旅、英迪格酒店、心園生活旅店與荷米斯飯店。

▲竹市防疫旅館一覽表。（圖／新竹市政府提供）

▲竹市防疫旅館一覽表。（圖／新竹市政府提供）

新竹市長林智堅今（30日）召開防疫會議時表示，竹市「居家隔離者」27日起至7月12日，一律入住防疫旅館，市府也因此提供1萬元補助。城銷處補充，此補助是針對曾跟確診者有接觸到的居家隔離者，非入境回台的居家檢疫者，只要入住期間沒有違反相關隔離規定，隔離期滿可領1萬元市府補助。若為中低收入戶，市府將全額負擔防疫旅館費用，減輕弱勢者負擔。

▲迎曦飯店則可依入住隔離者提供不同餐點,新竹日月光飯店為防疫旅館一員。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅今（30日）召開防疫會議時表示，竹市「居家隔離者」27日起至7月12日，一律入住防疫旅館，市府也提供1萬元補助。（圖／新竹市政府提供）

ET快訊
快訊／長榮載41萬劑莫德納來了　16:46降落桃園機場
三級倒數12天「北捷車廂坐滿」！　他傻：人潮自動解封了嗎
LIVE／41萬劑莫德納疫苗來了　直擊桃機最新現場
桃園1教師確診！跑台北看父母　一家3口都中鏢
台中7歲柔道童解剖相驗　摔人小學長下場曝光
上課直播活春宮！男大生鏡頭前「吻胸激啪」女友　教師氣到硬了
快訊／北市決定順時中　將公布確診疫調足跡
白宮證實「台灣取得疫苗途徑被斷！」　民進黨：真夭壽
快訊／桃園某工廠1員工確診　感染源調查中
快訊／夜市微解封　柯文哲：考慮給「夜市攤商優先打疫苗」
侯友宜：新北疫情穩定往下走　高風險熱區從13區降至9區
快訊／高雄仁武傳播鏈擴大！新公布4人足跡　每天都到這家店
北市耳鼻喉科醫師染疫「7天看200病患」　黃珊珊：趕快出來快
「已取得526萬劑疫苗」　蔡英文下令：擴大並加速疫苗施打
快訊／高雄某大樓5人確診　2戶不同樓層「感染途徑曝」
快訊／被環南攤商婆婆傳染！大遠百櫃姐最後上班日曝光
快訊／柯文哲宣布批發市場1.3萬人PCR　拚2天完成、週六發

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／長榮載41萬劑莫德納來了　16:46降落桃園機場

三級倒數12天！北捷「下午車廂坐滿」　他傻：人潮自動解封了嗎

被Delta嚇到！台中爺奶搶打AZ卻劑量不足　盧秀燕道歉：估算錯誤

世新廣播電臺攜手全國廣播　結合跨界資源打造產學新世代

竹市防疫旅館服務戰開打　主廚級便當、消夜、外送、聊天專線...

桃園1教師確診！曾回台北探望父母　一家3口相繼染疫

何謂超前部署？他激推「陳其邁6點示範」：無政治語言，只有果斷行動

指考生確診沒有補考！　教育部長：7／14公布補救方案

與白牌車司機共餐女果農隔7天確診　潘孟安：防堵Delta本週是關鍵

用問的就開藥！「醫生站遠遠」不敢觸診　她嘆：診所不看感冒了嗎

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

小禎上線就問「花了多少錢」　柯震東曬「美國陽光」秒惹怒她XDD

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

謝承均公開告白曾莞婷！　她一看害羞回應...網敲碗：該閃婚了

一家四口美國返台隔離分住2房！　怨防疫旅館太貴：15天要10萬元

女子搭Uber不給運將確認實聯制 毆打司機怒嗆：全世界你最特別！

快訊／長榮載41萬劑莫德納來了　16:46降落桃園機場

三級倒數12天！北捷「下午車廂坐滿」　他傻：人潮自動解封了嗎

被Delta嚇到！台中爺奶搶打AZ卻劑量不足　盧秀燕道歉：估算錯誤

世新廣播電臺攜手全國廣播　結合跨界資源打造產學新世代

竹市防疫旅館服務戰開打　主廚級便當、消夜、外送、聊天專線...

桃園1教師確診！曾回台北探望父母　一家3口相繼染疫

何謂超前部署？他激推「陳其邁6點示範」：無政治語言，只有果斷行動

指考生確診沒有補考！　教育部長：7／14公布補救方案

與白牌車司機共餐女果農隔7天確診　潘孟安：防堵Delta本週是關鍵

用問的就開藥！「醫生站遠遠」不敢觸診　她嘆：診所不看感冒了嗎

快訊／長榮載41萬劑莫德納來了　16:46降落桃園機場

床上「灰黑色生物」趴睡媽困惑求助　網笑翻：大～老鼠無誤

刺網「實名制」7月1日上路　流失未依規定通報者最高罰15萬

快訊／永和87歲無慢性病婦打AZ　第7天意識模糊「3天後猝死」

汪哥哥在吃大餐！　變腫薩摩耶見「碗中2粒減肥餐」超絕望

因應Delta病毒　雲林縣集中檢疫所42間房已完成整備

15歲少女莫名頭痛「當天送醫就身亡」　快篩2次陰性死後才轉陽！

三級倒數12天！北捷「下午車廂坐滿」　他傻：人潮自動解封了嗎

被Delta嚇到！台中爺奶搶打AZ卻劑量不足　盧秀燕道歉：估算錯誤

世新廣播電臺攜手全國廣播　結合跨界資源打造產學新世代

辣媽被偷拍...曝拉絲襪真實樣貌 尷尬姿勢引萬人狂笑：太犧牲！

生活熱門新聞

快訊／今增55例本土、5例死亡

高雄1人確診社區全隔離！網嚇超硬

台大學者：屏東做對2件事圍堵Delta擴散！

1招「芒果滾動式去皮」　8千人：終於會切了

柯粉護理師辱林靜儀引戰！美女醫PO美照回擊

寧夏夜市微解封　人潮出現了

今增55例本土「新北23例最多」　各縣市分佈曝光！

屏東老年人口多　醫：疫情爆發恐大量死亡

712能解封？陳時中給答案了

快訊／三重「湯城廣場」某企業爆群聚　5人確診緊急匡列70人

屏東群聚擴大「累計15人」司機共餐者確診

北市微解封　醫：再次證明柯文哲是地下指揮官

1個月叫40次外送　她的訂單都不超過這數字

獨／整棟PCR+隔離！高市府祭鐵腕封樓原因曝

更多熱門

相關新聞

台灣燈會翻版！「光臨藝術節」延期

台灣燈會翻版！「光臨藝術節」延期

2021台灣燈會遇疫情取消後，轉型為「2021光臨藝術節」，不料，五月中再次碰上更險峻疫情，今（17日）新竹市府宣布，暫緩原訂7月至8月登場的藝術節，將待疫情趨緩後再擇期舉辦。

雪霸農場藍莓成熟了！首次開放宅配

雪霸農場藍莓成熟了！首次開放宅配

尖峰露營區全熄燈「2平台手續費曝」

尖峰露營區全熄燈「2平台手續費曝」

青蛙石步道、竹縣逾40家露營區閉園！

青蛙石步道、竹縣逾40家露營區閉園！

上帝部落「司馬庫斯」今起休園至6/8

上帝部落「司馬庫斯」今起休園至6/8

關鍵字：

新竹旅遊新竹防疫旅館新竹旅宿新竹英迪格酒店

讀者迴響

熱門新聞

賈永婕認了「將暫離台灣」！5月打完AZ第一劑

賈永婕大女兒訂便當凸槌！

快訊／勞工紓困生活補貼1萬再擴大　投勞就保2萬4000元以上勞工也有份

獨／柔道童昏迷70天亡　無良教練聽到消息反應曝

快訊／今增55例本土、5例死亡

台北最美「蔦屋書店」7／18熄燈

高雄1人確診社區全隔離！網嚇超硬

神似羅志祥！　高職畢業裝闊少10連劈「從美魔女到大學生」

台中7歲柔道童　住院70天不治

抱56w進場…他曬對帳單一年暴賺到937萬

勇者嘗鮮「香菜披薩」吐5字評價　萬人按讚

柔道童父剛生日「悲痛迎接噩耗」！7歲兒不治　父母在旁淚崩

台大學者：屏東做對2件事圍堵Delta擴散！

1招「芒果滾動式去皮」　8千人：終於會切了

爸捧著柴柴睡覺　網笑：好像請神

更多

最夯影音

更多
鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD
女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面