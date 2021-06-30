竹市10家防疫旅館一覽！含三餐2300元起　還有「聊天專線」陪解悶

▲新竹日月光飯店現為防疫旅館一員。（圖／新竹市政府提供）

記者彭懷玉／台北報導

為防堵COVID-19變異株入侵，疫情指揮中心祭出新政策，27日零時起入境民眾皆需入住防疫旅館或集中檢疫所，而新竹市轄內共有10間防疫旅館，市府統計，防疫旅館目前入住率約30%，其中新竹日月光飯店2,300元起就能住，還包含三餐。

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▲新竹英迪格酒店現也轉為防疫旅館，全房型有浴缸、對外窗，還提供健身器材租用，甚至特別設置「聊天專線」可解悶。（圖／新竹英迪格酒店提供）

城銷處表示，竹市總計10家防疫旅館，總計750個房間，住一晚包三餐從2,300元到8,500元不等，每個房間都有窗戶，飯店業者可依房客需求供應三餐，菜色多變化。其中，以「新竹英迪格」為例，全房型有浴缸、對外窗，還提供健身器材租用，甚至特別設置「聊天專線」可解悶；「新竹日月光飯店」則是打出飯店主廚級雙主餐便當；迎曦飯店則可依入住隔離者提供不同餐點。

▲迎曦飯店則可依入住隔離者提供不同餐點。（圖／新竹市政府提供）

新竹市防疫旅館資訊都透明公開，目前10家分別為迎曦飯店、開發名流都會館、Hotel J日月光國際飯店、新竹日月光大飯店、大道城飯店、新舍商旅、老爺商旅、英迪格酒店、心園生活旅店與荷米斯飯店。

▲竹市防疫旅館一覽表。（圖／新竹市政府提供）

新竹市長林智堅今（30日）召開防疫會議時表示，竹市「居家隔離者」27日起至7月12日，一律入住防疫旅館，市府也因此提供1萬元補助。城銷處補充，此補助是針對曾跟確診者有接觸到的居家隔離者，非入境回台的居家檢疫者，只要入住期間沒有違反相關隔離規定，隔離期滿可領1萬元市府補助。若為中低收入戶，市府將全額負擔防疫旅館費用，減輕弱勢者負擔。

▲新竹市長林智堅今（30日）召開防疫會議時表示，竹市「居家隔離者」27日起至7月12日，一律入住防疫旅館，市府也提供1萬元補助。（圖／新竹市政府提供）