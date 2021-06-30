用問的就開藥！「醫生站遠遠」不敢觸診　她嘆：診所不看感冒了嗎

▲醫生每天接觸大量病人，也會擔心自己染疫。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者黃可昀／綜合報導

疫情期間大家都避免出入醫療場所，尤其醫護人員身處第一線，每天接觸眾多病患更要謹慎防疫！一名女子最近扁桃腺發炎，她以前就有這老毛病，所以推測自己這次只是復發，結果去診所時，醫生「完全沒看診只開藥叫我回去吃」，讓她很疑惑難道現在診所都不看感冒了嗎？

原PO在PTT表示，這段期間她都在家幾乎沒出門，這兩天喉嚨痛、聲音沙啞，懷疑自己扁桃腺又發炎，於是去耳鼻喉科找醫生檢查，結果在看診時醫生站得遠遠的，也沒有叫原PO張口檢查等等，僅聽她口頭描述就開藥請她回去吃，讓原PO有點不悅，「現在感冒的人還是比確診新冠多很多吧，這時間不舒服真的很不方便～」

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▲不觸診對醫生病患都是好的。（示意圖／pixabay）



網友留言，能理解醫生怕感染的心態，自己也不支持這時期感冒還觸診，「當然的，如果你中獎，診所全部的人陪你關兩個禮拜」、「你脫口罩也會怕吧？！誰知道隔壁是誰」、「沒辦法啊，我也是氣喘一直咳，醫生離我超遠哈哈，也是只問診，無觸診，醫生才怕中吧。」

許多人提到，之所以覺得感冒可以省略觸診，是因為感冒症狀大同小異，醫生幾乎都是依照流鼻水、喉嚨痛等症狀開對應的藥，聽病人口頭描述就可以開處方簽，非常時期確實該省略肢體接觸，「信不信有看診跟沒看診，開的藥有87%像」、「吃藥只是舒緩，實際上還是靠自身免疫系統對抗感冒病毒」、「感冒吃藥又不會好比較快，要舒緩症狀去買藥吃就好了。」