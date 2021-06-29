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10萬「保單借款紓困」有限制　注意事項一次看！

▲▼勞工紓困貸款,示意圖。（圖／資料照）

▲10萬元保單紓困貸款雖然比勞工紓困貸款還低，但有兩大限制。（示意圖／資料照）

記者陳依旻／台北報導

我國今年5月新冠肺炎（COVID-19）爆發，第3級警戒持續1個月，各種產業、金融活動深受疫情衝擊影響，30多家國銀積極開辦10萬元勞工申貸方案，但有許多民眾搶不到名額，於是，壽險業者接棒推出利率更低的「保單紓困借款」即將開辦，但保戶須留意兩件事。

第一，禁「有保價金」的新台幣保單；保戶在提出申請前，可先查閱個人保單價值準備金是否為「可辦理的非投資型台幣有效保單」。

第二，未償還的借款本息不可超過保價金；保單借款雖有免擔保、免手續費、申貸簡便、快速撥款及隨借隨還等5大優點，但當未償還的借款本息超過保單價值準備金時，保險契約效力即會停止，因此，在辦理本次保單借款經濟紓困關懷優惠專案前，仍請一定要詳細閱讀保單借款約定書，以維護自身權益。

台灣人壽將於7月1日起啟動「經濟紓困關懷」保單借款優惠專案，提供單一保戶借款10萬元，自撥貸日起享3年固定利率1.28%之借款優惠，及時提供保戶更便利、快速之籌資管道，減緩保戶資金需求的壓力，受理申請截止日至今年12月31日止。

台灣人壽強調，「經濟紓困關懷」保單借款優惠專案，主要為針對近3個月內，保戶個人經濟狀況發生非因個人責任、債務或自願性失業等事由之重大變故，以致個人與家庭所得收入遭受相當之影響，造成本人與家庭日常生活收支失衡者，專案的適用對象有資格審查程序，為減少防疫期間群聚風險，建議先以客服專線詢問相關申請程序，並先備妥相關文件後，再委由服務人員協助，或採用郵寄方式，或至各分公司臨櫃辦理。

新光人壽因應疫情啟動一系列防疫關懷措施，除了7月1日至9月30日期間推出「經濟弱勢紓困」保單借款優惠約定專案，提供符合紓困資格之保戶每一要保人於借款額度內，最高新台幣10萬元、3年期間1.28%優惠利率專案，並推出「緩繳保費3個月/緩繳保單借款6個月」、「線上快速通關理賠EXPRESS」、「各項理賠融通因應措施」等關懷應變服務機制。

新光人壽補充，「線上快速通關理賠EXPRESS」針對符合條件的申請案件，最快可於1個工作日內核賠；保戶經確診，健康險將不主張除外責任，依保障內容給付；入住負壓隔離病房期間，有加護病房保障者，比照加護病房給付，無加護病房保障者，依原給付條件加倍給付；若因醫療機構無病房可供住院治療而至集中檢疫所（含專責防疫旅館）中治療（不包括居家隔離或居家檢疫）。

疫情警戒升級達第3級（含）以上時，保戶依病況及療程，如癌症化療等原應住院接受治療，且醫囑註明因醫院滿載導致無法入院而改採門診治療，均視為一般住院治療，予以從寬給付，提供最即時的保障。

同時，新光人壽鼓勵保戶多使用官網會員專區、LINE官方帳號、新壽APP與智能客服小新24小時不打烊等多元數位自主服務管道，降低接觸風險；對內重啟防疫小組，每日監測員工健康，配合政府政策，與新光醫院合作執行「安心企業快篩計劃」，並執行居家辦公、業務分流、業務員考核優惠等措施，確保營運正常，服務不斷線，陪伴員工和保戶安心防疫。

根據新光人壽內部數據，疫情期間以來使用會員專區、LINE官方帳號等數位通路交易的客戶持續增加，線上交易量成長12%，LINE官方帳號使用量更成長了2倍。為鼓勵保戶多使用網路保險服務，只要在2021年8月31日前成為網路會員，都有機會抽中千元LINE　Points、Georg　Jensen精品行李吊牌等大獎，首次開通電子單據再加碼Gogoro電動車的抽獎機會，居家防疫期間有服務需求的保戶可多使用數位金融工具完成保險服務，降低外出接觸風險。

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