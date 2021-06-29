妙天金援「最佳劇情片」2千萬！票房慘澹⋯怒告名導演討款

▲《為你存在的每一天》導演曾禎（左4）的公司曾向妙天禪師商借2000萬電影後製費，卻未如期償還，遭對方提告。此為電影首映照。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陳羿妏／新北報導

知名女導演曾禎為籌措電影《為你存在的每一天》後製費，向妙天禪師投資的美麗寶島育樂開發公司商借2000萬元，豈料，電影剛上映就遇疫情來襲，票房不佳，無法按時還款。美麗寶島育樂開發公司便提告曾禎及其公司瑞陞傳播，要求返還2000萬。日前新北地院審理後，判瑞陞傳播應全額歸還，但曾禎個人不用負責，可上訴。

電影《為你存在的每一天》講述著智能發展遲緩的單親媽媽與5歲女兒相依為命的故事，2019年12月13日在台灣上映，曾獲得美國洛杉磯電影獎「最佳劇情片」、「最佳新導演」、「最佳演員組合」以及「最佳劇情片榮譽獎」。

判決指出，美麗寶島育樂開發公司主張，瑞陞傳播於2019年4月22日簽立借據，向他們借貸2000萬元，約定於1年後清償，未料，瑞陞屆期卻未依約還款；此外，他們認為，曾禎明知瑞陞無法財務能力清償借款，卻詐貸鉅款後不知流向，故提告要求瑞陞傳播、曾禎給付2000萬元。

瑞陞傳播公司則辯稱，曾禎為公司負責人，她於拍完電影後，為籌措後製費用，透過友人尋求妙天禪師合作，雙方於2019年3月6日見面，當下妙天禪師認同電影為弱勢發聲的理念，便爽快答應投資2000萬元，還曾對外發布新聞稿，妙天禪師也為此獲得好評。

不料，2000萬資金「全數」投入製作後也如期上映時，卻遇上新冠肺炎肆虐，各地祭出影院禁令、亦停止新片上映，導致公司無法如期回收投資成本，而美麗寶島育樂開發公司應清楚知悉，整起事件本質上是「投資」，且雙方借據只是形式上的簽訂。

法官勘驗證據時，確認雙方簽訂的是「借據」，確實為借貸關係，且從相關報導內容，無法妙天確實有投資。此外，曾禎身為瑞陞代理人，為經營事業多年的專業人士，應了解借貸、投資兩者間區別以及應負權利義務不同，且若無法達成借貸合意，瑞陞何必簽署形式與實質不同的借據。

對此，法官審酌後，判瑞陞應還美麗寶島2000萬元，不過，美麗寶島在出借款項時便已知悉瑞陞有資金短缺問題，且曾禎將款項全數用於影片後製並上映，因此無詐貸問題，曾禎個人免負清償責任，可上訴。