　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

妙天金援「最佳劇情片」2千萬！票房慘澹⋯怒告名導演討款

▲▼《為你存在的每一天》首映，出席人員：導演曾禎、姚愛寗、陳品嫙、于樂誠、劉濟民、洪喻蕎、李得全。（圖／記者湯興漢攝）

▲《為你存在的每一天》導演曾禎（左4）的公司曾向妙天禪師商借2000萬電影後製費，卻未如期償還，遭對方提告。此為電影首映照。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳羿妏／新北報導

知名女導演曾禎為籌措電影《為你存在的每一天》後製費，向妙天禪師投資的美麗寶島育樂開發公司商借2000萬元，豈料，電影剛上映就遇疫情來襲，票房不佳，無法按時還款。美麗寶島育樂開發公司便提告曾禎及其公司瑞陞傳播，要求返還2000萬。日前新北地院審理後，判瑞陞傳播應全額歸還，但曾禎個人不用負責，可上訴。

電影《為你存在的每一天》講述著智能發展遲緩的單親媽媽與5歲女兒相依為命的故事，2019年12月13日在台灣上映，曾獲得美國洛杉磯電影獎「最佳劇情片」、「最佳新導演」、「最佳演員組合」以及「最佳劇情片榮譽獎」。

判決指出，美麗寶島育樂開發公司主張，瑞陞傳播於2019年4月22日簽立借據，向他們借貸2000萬元，約定於1年後清償，未料，瑞陞屆期卻未依約還款；此外，他們認為，曾禎明知瑞陞無法財務能力清償借款，卻詐貸鉅款後不知流向，故提告要求瑞陞傳播、曾禎給付2000萬元。

瑞陞傳播公司則辯稱，曾禎為公司負責人，她於拍完電影後，為籌措後製費用，透過友人尋求妙天禪師合作，雙方於2019年3月6日見面，當下妙天禪師認同電影為弱勢發聲的理念，便爽快答應投資2000萬元，還曾對外發布新聞稿，妙天禪師也為此獲得好評。

不料，2000萬資金「全數」投入製作後也如期上映時，卻遇上新冠肺炎肆虐，各地祭出影院禁令、亦停止新片上映，導致公司無法如期回收投資成本，而美麗寶島育樂開發公司應清楚知悉，整起事件本質上是「投資」，且雙方借據只是形式上的簽訂。

法官勘驗證據時，確認雙方簽訂的是「借據」，確實為借貸關係，且從相關報導內容，無法妙天確實有投資。此外，曾禎身為瑞陞代理人，為經營事業多年的專業人士，應了解借貸、投資兩者間區別以及應負權利義務不同，且若無法達成借貸合意，瑞陞何必簽署形式與實質不同的借據。

對此，法官審酌後，判瑞陞應還美麗寶島2000萬元，不過，美麗寶島在出借款項時便已知悉瑞陞有資金短缺問題，且曾禎將款項全數用於影片後製並上映，因此無詐貸問題，曾禎個人免負清償責任，可上訴。

ET快訊
賈永婕和尪大吵！女兒幫發文爆「媽變懶了」　編劇：難怪文筆變好
50億「台灣疫苗基地」曝光！　他1人就捐20億
快訊／傳「屏東本土Delta再增2例」累計10人　指揮中心回
名車違停都要買！士林「混蛋老闆果汁店」熄燈　當地人哭了
快訊／7/12可望「微解封」？　指揮中心回應了
台灣自購「41萬劑莫德納」明來台　抵達時間曝光
女友搭太魯閣號倖存　《女兵》男星目睹出軌公審！　她爆氣反擊曝
LIVE／7月12日有望「微解封」？　指揮中心最新說明
快訊／台中疫苗殘劑預約網頁今上線　圈圈轉半天進不去

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

每逢大雨就淹！黃泥水挾昆蟲垃圾　住戶蓋「擋水牆」曝無奈心聲

婦接「北市警局」來電：妳身分遭冒用...不斷探個資　兒識破詐騙

屏東染Delta司機可罰10萬！白牌車恐成防疫漏洞　監理站說話了

妙天金援「最佳劇情片」2千萬！票房慘澹⋯怒告名導演討款

金錢糾紛深夜遭擄走！5人躲基隆民宅內全沒戴口罩

監視畫面曝！白車男凌晨丟「手榴彈」鞭炮　情侶嚇壞：狂噴煙

獨／雲林阿北「自我解封」公園開喝　正義哥激勸遭扁「口罩浸血」

陳昭榮遭爆「惡意裁員、不給加班費」　員工控慣老闆拗很大

高雄「裸拍女王」33種調教項目表曝光　膝蓋以上是大忌

北市女掃實聯制「拒給看」怒砸排檔桿、暴打Uber司機：你最特別！

不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

遊客請離開！民眾闖北海岸觀浪　金山區公所「每日巡邏」驅趕遊客

王子深夜發文「告別鄧麗欣」　3年姐弟戀終結：新的旅程一切安好

網紅實測「直視男友6秒會被親」　對方盯臉看超久冷回：快去卸妝

鼠薯.春風私訊C羅慘遭忽略..偷譙：很壞餒QQ　小禎笑爛「是不是追蹤到雲林西螺了XD」

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

太投入！2人在家裡大跳性感舞蹈 下秒抓錯距離「抬腳飛踢友」笑翻

王思佳正面剛「要假大家就來假」　爆錄影遇到某女星..要遞小本本惹XD

每逢大雨就淹！黃泥水挾昆蟲垃圾　住戶蓋「擋水牆」曝無奈心聲

婦接「北市警局」來電：妳身分遭冒用...不斷探個資　兒識破詐騙

屏東染Delta司機可罰10萬！白牌車恐成防疫漏洞　監理站說話了

妙天金援「最佳劇情片」2千萬！票房慘澹⋯怒告名導演討款

金錢糾紛深夜遭擄走！5人躲基隆民宅內全沒戴口罩

監視畫面曝！白車男凌晨丟「手榴彈」鞭炮　情侶嚇壞：狂噴煙

獨／雲林阿北「自我解封」公園開喝　正義哥激勸遭扁「口罩浸血」

陳昭榮遭爆「惡意裁員、不給加班費」　員工控慣老闆拗很大

高雄「裸拍女王」33種調教項目表曝光　膝蓋以上是大忌

北市女掃實聯制「拒給看」怒砸排檔桿、暴打Uber司機：你最特別！

港《立場新聞》6位董事辭職　5月前投書評論文章全下架避險

潘孟安用「正直」防疫　朱學恒酸爆：講幹話病毒會害怕嗎？

攜手Google　三星One UI Watch手錶體驗MWC亮相

吃到1冷門蔬菜！他嗨喊「屌打空心菜」⋯曝黏滑口感：驚為天人

台灣防疫排名暴跌至「全球44名」！指揮中心：邊境管理有調整

每逢大雨就淹！黃泥水挾昆蟲垃圾　住戶蓋「擋水牆」曝無奈心聲

張育成僅代跑守二壘　對左投無優勢連7場無先發

馬國賢求5小時「1.5萬帶走Kitty版芭比」　因前女友入坑：沒抵抗力

曾要大谷專心打擊當終結者　洋基強投道歉：我錯了

萬海早盤續創新高　長榮、陽明創高拉回「小心獲利賣壓！」

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

社會熱門新聞

快訊／7樓墜下！高雄「應屆畢業」女高中生亡

惡意裁員、不給加班費　陳昭榮遭控慣老闆拗員工

33種調教項目表曝　爆乳裸拍妹：碰女王膝蓋以上是大忌

女搭Uber實聯制拒給看　再暴打司機

即／屏東「Delta接觸史」逃逸2移工在雲林採檢結果出爐

枋山、枋寮傳確診　枋寮醫院再關2天

快訊／冒雨騎單車上國道慘死　性別難辨

爆乳女王三點黑星露出！掌鏡人「警察身份」遭起底

酒館2女員工醉翻　竟遭「她」猥褻

台灣「口交惡徒」登洛城T霸廣告

前獅子會長足跡+三級警戒　新莊餐廳苦撐2個月倒了

獨／雲林阿北「自我解封」公園開喝

放20萬煙火為女友慶生　宜蘭男下場慘

小三自爆「為人夫4度流產」！正宮氣瘋PO照嗆：有洞就及格

更多熱門

相關新聞

國片導演無私挺公益　逼哭心智障礙者與志工

國片導演無私挺公益　逼哭心智障礙者與志工

決心為弱勢發聲的國片導演曾禎，個人首部執導的電影作品《為你存在的每一天》於12月13日上映。電影上映前，找上《善耕365公益媒合平台》，透過平台的專業，邀請更多公益單位及服務對象、志工一同欣賞電影。

關鍵字：

為你存在的每一天

讀者迴響

熱門新聞

搶莫德納授權在台量產　台灣備戰疫苗2策略曝光

6天跑7間旅館！「中壢旅宿王」職業曝光

印度神童三度預言成真？再揭5大關鍵時間點

一家四口美國返台　怨防疫旅館分房睡太貴

謝承均公開告白曾莞婷！網友猛敲碗：該閃婚了

「5種男人」別碰，寧願單身也要躲

機場肉球！3天出不了澎湖癱地睡

快訊／7樓墜下！高雄「應屆畢業」女高中生亡

通勤人潮增多！他酸「公司不會不見」網嘆：工作會

柯文哲再「逆時中」率先解封夜市

娶19歲嫩妹！窮大叔21年狂生15兒

拿零錢取餐！外送員「爆氣拒收」：自己下樓

惡意裁員、不給加班費　陳昭榮遭控慣老闆拗員工

桃園火鍋店12人深夜開趴　　群聚照曝光網傻眼

月薪3萬！小資女「貸款全投股票」慘賠光

更多

最夯影音

更多
不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」
阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

遊客請離開！民眾闖北海岸觀浪　金山區公所「每日巡邏」驅趕遊客

遊客請離開！民眾闖北海岸觀浪　金山區公所「每日巡邏」驅趕遊客

王子深夜發文「告別鄧麗欣」　3年姐弟戀終結：新的旅程一切安好

王子深夜發文「告別鄧麗欣」　3年姐弟戀終結：新的旅程一切安好

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面