嘉義縣創「防疫消毒網」　掌握人流熱點及確診足跡清消

▲嘉義縣首創防疫消毒網 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

全台因新冠肺炎疫情警戒提升至第三級，民眾經常可在大街小巷看到嘉義縣環保局及18公所消毒大隊進行消毒工作，為讓民眾能隨時掌握嘉義縣人流熱點及確診足跡清消作業執行情形，嘉義縣環境保護局特別率全國之先，設置「嘉義縣防疫消毒網」！

消毒網共標出404個人流熱點、各案確診足跡及公所預防性消毒等地標，由環保局、公所清潔隊依消毒作業辦理情形進行上傳，民眾可以隨時至下列網址查詢各熱點最新消毒進度，相關連結於嘉義縣政府、嘉義縣環境保護局及嘉義縣衛生局防疫專區等網頁皆有設置，方便民眾點閱查詢。(https://reurl.cc/9r7MOv)

環保局長張根穆表示，嘉義縣防疫消毒大隊自109年3月25日成立後，去年為因應國內觀光旅遊熱潮，即持續不斷為本縣觀光熱點進行消毒，110年政府宣布全國進入3級防疫後，則調整方向開始針對人流熱點進行消毒。

人流熱點包括公有市場、民眾洽公場所、交通場站、廟口、公廁、賣場、便利商店、小吃街或商圈等戶外週遭環境，以降低人員移動傳染風險，張根穆指出，目前累計已動員超過3500人次，消毒6000處，消毒面積約2738萬平方公尺，相當於3834個足球場大小。

為使民眾對於消毒是否有消毒及消毒地點不再疑惑，環保局設置防疫消毒網，將訊息公開透明化，民眾可直接上網查詢。

目前嘉義縣防疫消毒大隊持續針對轄內人流熱點公共空間環境執行預防性清消作業，每周至少進行一次性全面消毒，若遇鄉鎮市有確診案例時，即邀集公所消毒隊展開全鄉鎮市村里大消毒，希望能阻斷病毒於戶外傳播途徑，減少新冠肺炎病毒於環境中流布機率。

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