　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義縣創「防疫消毒網」　掌握人流熱點及確診足跡清消

我們想讓你知道…,

▲嘉義縣首創防疫消毒網 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣首創防疫消毒網 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

全台因新冠肺炎疫情警戒提升至第三級，民眾經常可在大街小巷看到嘉義縣環保局及18公所消毒大隊進行消毒工作，為讓民眾能隨時掌握嘉義縣人流熱點及確診足跡清消作業執行情形，嘉義縣環境保護局特別率全國之先，設置「嘉義縣防疫消毒網」！

消毒網共標出404個人流熱點、各案確診足跡及公所預防性消毒等地標，由環保局、公所清潔隊依消毒作業辦理情形進行上傳，民眾可以隨時至下列網址查詢各熱點最新消毒進度，相關連結於嘉義縣政府、嘉義縣環境保護局及嘉義縣衛生局防疫專區等網頁皆有設置，方便民眾點閱查詢。(https://reurl.cc/9r7MOv)

環保局長張根穆表示，嘉義縣防疫消毒大隊自109年3月25日成立後，去年為因應國內觀光旅遊熱潮，即持續不斷為本縣觀光熱點進行消毒，110年政府宣布全國進入3級防疫後，則調整方向開始針對人流熱點進行消毒。

人流熱點包括公有市場、民眾洽公場所、交通場站、廟口、公廁、賣場、便利商店、小吃街或商圈等戶外週遭環境，以降低人員移動傳染風險，張根穆指出，目前累計已動員超過3500人次，消毒6000處，消毒面積約2738萬平方公尺，相當於3834個足球場大小。

為使民眾對於消毒是否有消毒及消毒地點不再疑惑，環保局設置防疫消毒網，將訊息公開透明化，民眾可直接上網查詢。

目前嘉義縣防疫消毒大隊持續針對轄內人流熱點公共空間環境執行預防性清消作業，每周至少進行一次性全面消毒，若遇鄉鎮市有確診案例時，即邀集公所消毒隊展開全鄉鎮市村里大消毒，希望能阻斷病毒於戶外傳播途徑，減少新冠肺炎病毒於環境中流布機率。

穿上就有好身材！「塑崩褲」下殺2.5折　運動、秀美腿都滿分

ET快訊
15歲少女與學長做30次遭甩　傷心墜樓才知懷孕了
「5生肖」下半年逆勢走大運！　財運、愛情旺翻
快訊／台灣自購「41萬劑莫德納」要來了！週三抵達桃機
「擦身1秒」就中Delta病毒！　無罩瞬間成關鍵
合體柯文哲衰被出征！　添好運回應了
爆乳女王三點黑星露出　拍攝男伴「警察身份」GG！懲處結果出爐
快訊／那對夫妻報喜懷孕！流產2年生回二胎　激動淚：終於回來了
快訊／Delta入侵枋寮　4天急篩2000人！PCR結果出爐
「最醜童星」16年後逆襲大變身！　高顏值長相曝光

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮防疫新規定！非相關人員闖校園　罰金3千起跳不再勸導

嘉義縣創「防疫消毒網」　掌握人流熱點及確診足跡清消

嘉義縣企業捐贈防疫面罩及酒精　攜手政府共同防疫

提升疫苗施打率　嘉縣動用8局處人力支援接種

夏至藝術節停辦　同步轉型為「雲嘉嘉營劇場連線」

台南藍軍請全國縣市首長站出來　要求入境全面普篩

防疫也不忘防水災　林姿妙視察抽水站要大家防汛準備

安南區擴大篩檢計畫啟動　黃偉哲：與確診者足跡重疊者前往篩檢

因應Delta變種病毒入侵　嘉義市擴大篩檢量能

捐助嘉義市4醫院防疫物資　江啟臣：應超前部署購二代疫苗

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

Delta變種侵台「賈永婕聽到秒衝屏東！」　「親自搬儀器＋贈800套防護衣」哽咽喊話

「大眼仙妹」報案協尋失聯爸　人找到了網暴動謝警：岳父還好嗎

前車壓車+急彎、後車雙黃線超車 2三寶撞一團...驚險畫面引網論戰

孫協志、王仁甫錄《我難過》200人接唱　小刀也來了！畫面公開聽了超感動

花蓮防疫新規定！非相關人員闖校園　罰金3千起跳不再勸導

嘉義縣創「防疫消毒網」　掌握人流熱點及確診足跡清消

嘉義縣企業捐贈防疫面罩及酒精　攜手政府共同防疫

提升疫苗施打率　嘉縣動用8局處人力支援接種

夏至藝術節停辦　同步轉型為「雲嘉嘉營劇場連線」

台南藍軍請全國縣市首長站出來　要求入境全面普篩

防疫也不忘防水災　林姿妙視察抽水站要大家防汛準備

安南區擴大篩檢計畫啟動　黃偉哲：與確診者足跡重疊者前往篩檢

因應Delta變種病毒入侵　嘉義市擴大篩檢量能

捐助嘉義市4醫院防疫物資　江啟臣：應超前部署購二代疫苗

信義房屋攜手醫界、社造界　推「全台一家」社區防疫互助平台

朴敘俊被批歧視單親：孩子身邊要有媽媽，不被愛長大出問題

航海王、鋼鐵人帶頭衝！台股漲87點收17590點

李蒨蓉喊離婚1周「老公飄過來」　想要自己人生：去吃沙發啦！

南二都精華區拚蓋社宅　打壞市場行情？房仲有話說

搜尋食物睏意突襲！萌柴「翹高屁股趴桌睡」　網：以為在學校午休

聯亞藥下跌逾6%！疫苗概念股翻黑　高端跌逾4%

楊恩踩到裁判「腳踝痠痛將照MRI」　鷹王8場得分30+平詹皇紀錄

60年代綠錶長這樣　復古風更迷人

LIVE／傳41萬劑莫德納週三來台　陳時中最新說明

地方熱門新聞

彰化市長怒「不二坊排隊長」　店家改電話預約

日月潭恢復美麗原貌誘人犯罪

28歲孫同意找對象　竟和打疫苗有關

斷航14天物資上岸　蘭嶼1hr物資掃光

爆紅音樂劇讓「雲林虎尾興中里」怒

全台「大埔」太多　曾文水庫正名難度高

快篩連揪3確診者　南投考慮加場

嘉義驚傳「知名網紅殞落」百萬車變形

台南安南區家庭群聚案將擴大篩檢

安南區擴大篩檢計畫啟動

補教及短代教育人員納入接種名冊

台南提供快篩試劑予診所使用

台南協力助企業落實交通車防疫

嘉義縣排除2猝死案與接種疫苗有關

更多熱門

關鍵字：

嘉縣防疫消毒網人流熱點確診足跡清消

讀者迴響

熱門新聞

訂14杯飲料遭檢舉群聚！她氣炸：不想送就說

快訊／冒雨騎單車上國道慘死　性別難辨

曾雅蘭憂鬱臉凹　3天不吃喝

送餐收四位數小費！他公布明細糗了

《愛玩客》男星出櫃「宣布已結婚」！

快訊／曾載秘魯返台祖孫回屏東！新北防疫計程車司機PCR結果出爐

Gino假日搭北捷！　見「忠孝敦化站實況」嚇傻

打工族1萬元補貼領到嗎？三種人不符合

打工族紓困1萬元今開放申請

八大停業　酒店妹揪一票姐妹飛澳：通通撈回來

預估「最快降級」時間　醫：其實我沒有悲觀

港點添好運「合體」柯文哲　粉專慘被出征

王浩宇「求助韓國瑜」幫賣襪：可寄給您試穿

王子「3年姐弟戀」疑終結！　IG告別女方祝福

女全裸露「三點黑星」！派出所當背景

更多

最夯影音

更多
Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院
6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面