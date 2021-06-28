因應暑期可能復課 　郭信良籲補教及短代教育人員納入接種名冊

▲台南市議會郭信良議長，建請儘速將補習班人員及短期和代課教育人員也納入，才不會造成防疫漏洞。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

全國各級學校、公私立幼兒園及兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構自5月19日停課至今，不僅家長吃不消，私幼、安親班、補習班更是傳出倒閉潮。

台南市議會郭信良議長28日表示，他很樂見幼兒園、國小安親班教育人員及托育機構人員被列為第7類疫苗接種對象，但他呼籲應儘速將補習班人員及短期和代課教育人員也納入，才不會造成防疫漏洞。

郭信良議長指出，7月1日起，國內新冠肺炎疫苗接種對象擴增，其中第7類對象「維持國家安全及社會機能正常運作者」包含高密度接觸孩童的幼兒園與國小安親班教育人員，以及托育機構人員，然而並未明列短期或代課教育人員，以及補習班等教育機構人員。暑假即將來臨，作為復課的準備，他建議市府將短期或代課的幼兒園、國小安親班及托育機構人員列入造冊，同時應向中央反映，將補習班人員一併納入。

郭信良議長表示，不論是為了家長、學生，或是為了各類教育機構著想，他都希望能早日復課，讓生活回歸正常；而為了保障學生及教育人員的安全，同時讓家長們能安心讓孩子復課，應該讓會頻繁接觸到學生的各類教師及行政人員優先接種疫苗，不應差別對待。

郭信良議長強調，一旦風險等級調降，各類教育機構復課，在暑假期間，不僅是幼兒園、安親班，大量學生也會湧入補習班，所以除了現有幼兒園、國小安親班及托育機構人員應造冊，也應包含補習班及短期和代課人員，才算周全地做好復課防疫準備。

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