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台南市提供快篩試劑1萬份予基層診所使用　 加強篩檢疑似個案避免傳播鏈擴大

▲台南市長黃偉哲，前往安南區視察即將啟用的社區篩檢站，隨後也到台南市果菜市場視察清消情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為強化防疫第一線，台南市政府將提供快篩試劑1萬份予南市基層診所使用，可協助在第一時間找出社區潛在感染源，避免感染鏈擴大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為強化防疫第一線，台南市政府將提供快篩試劑1萬份予南市基層診所使用，可協助在第一時間找出社區潛在感染源，對疑似個案進行採檢，若發現為陽性，後續將安排PCR篩檢，避免傳播鏈擴大。

黃偉哲表示，28日將於安南果菜市場啟動大型篩檢站，透過成大醫院提供PCR檢測，結合醫療專業讓篩檢能夠快速落實，至於屏東枋山的相關接觸個案，黃偉哲也再次呼籲，民眾若有與確診個案足跡相同者可預約篩檢，避免感染鏈擴大。

衛生局長許以霖指出，已針對安南家庭群聚規劃應變措施，在精準疫調方面，以手機定位，擴大匡列104人進行PCR檢測，針對疑似感染源送血清抗體分析，將確診者檢體送中央實驗室分析病毒基因定序，待確認為何種病毒後會即時公布。此外，實施擴大篩檢計畫，與確診者同住社區篩檢於6月27日完成，確診者居住之鄰里將於28日上午於安西自辦重劃區免費公有停車場設立篩檢站，並於下午在安南果菜市場設立大型篩檢站，民眾若有與確診個案足跡相同者，可至前述篩檢站進行篩檢。

▲台南市長黃偉哲，前往安南區視察即將啟用的社區篩檢站，隨後也到台南市果菜市場視察清消情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有關屏東群聚案件，針對屏東案14298，台南市匡列的4名接觸者（2名居家隔離者及2名自我健康監測者）皆已送集中檢疫所收治；請6月6日之後去過屏東縣枋山鄉之台南市民，於就醫時主動告知醫護人員，並至衛生局網站預約篩檢，若出現上呼吸道症狀或COVID-19 相關症狀者，請儘速與衛生局或1922聯絡。

另外，民眾如有疑似症狀，請聯繫防疫專線2880180，並依指示佩戴口罩至指定醫院就醫，就醫時請主動告知活動史、接觸史等資訊，切勿因恐慌而自行前往篩檢，以免增加群聚風險。

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