住院率高2倍！醫曝Delta症狀「像重感冒」　1族群特別容易感染

▲印度病毒株剛傳入台灣。（圖／林嘉俊醫師授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

「我該擔心印度變種嗎？」印度變異株Delta病毒強襲台灣，台大家醫科的林嘉俊醫師針對常見的變種病毒、印度變種的症狀、疫苗對變異株的保護力為何等層面詳細解說，並提到AZ疫苗、輝瑞疫苗對Delta病毒的保護力雖然較低，但是預防重症的話依舊有很好的效果，「所以有機會還是要去打疫苗！」

林嘉俊醫師表示，現在常見的變種病毒有4種，分別是英國株「Alpha」、南非株「Beta」、巴西株「Gamma」、印度株「Delta」，台灣目前流行的就是英國株，而剛傳入台灣的則是印度株。

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▲印度變種株的症狀就像重感冒。（圖／林嘉俊醫師授權引用）

「為什麼要擔心印度變種？」林嘉俊醫師針對4點進行說明，首先是傳染力，英國株已經比最一開始的新冠病毒強43%至90%了，但Delta病毒卻還比英國株強60%；第二是住院率，Delta病毒比英國株高2倍；第三是疫苗對Delta病毒的保護效力較低；最後則是Delta病毒對年輕人有較大威脅性，5至49歲的感染機率是50歲以上民眾的2.5倍。

林嘉俊醫師說明，Delta病毒的症狀較像重感冒，像是頭痛、喉嚨痛、流鼻涕、發燒，所以容易被忽略，「加上傳染力更強，要更小心！」

▲疫苗對預防重症還是很有效。（圖／林嘉俊醫師授權引用）

至於疫苗的保護力，針對Delta病毒，AZ疫苗第一劑後四週為30%、第二劑後四週為67%；輝瑞疫苗第一劑後四週為30%、第二劑後四週為88%。林嘉俊醫師也提到，AZ和輝瑞疫苗對台灣現在流行的英國株則均有約80%的保護力，不過因為現有疫苗對印度株的保護力都較差，「所以國外在研究是否該打第三劑。」

雖然對印度株的保護力較低，但是「對預防重症還是很有效」，林嘉俊醫師進一步說明，AZ疫苗第一劑後四週為71%、第二劑後四週為92%；輝瑞疫苗第一劑後四週為94%、第二劑後四週為96%，施打以後，「簡單來說是避免你被送入加護病房！」

▲林嘉俊醫師認為有機會還是要打疫苗（圖／林嘉俊醫師授權引用）

因此，林嘉俊醫師認為，雖然對Delta病毒而言，AZ疫苗、輝瑞疫苗的保護力較低，「但預防重症的效果還是很好」，只要有機會，「還是要去打疫苗！」

本文經林嘉俊醫師授權引用