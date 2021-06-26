12箱包裹順豐快遞「直送垃圾場」　投訴人傻眼...18年回憶沒了

▲ 大陸順豐快遞把客人包裹丟到垃圾場 。（圖／翻攝 王的米微博）

記者任以芳／綜合報導

快遞包裹竟然被丟到垃圾場？大陸一名北漂王先生在網路投訴自己離奇遭遇，當時多花829元人民幣，寄送12箱家當回老家，被順豐快遞全送進垃圾場。事後，順豐以無法估計價值為由，賠償2000元人民幣遭拒。

《網易》報導稱，投訴人王先生從事藝術行業，在北京闖蕩十多年決定回老家上海創業，臨走前把全部家當打包成12個箱子，6日用順豐快運寄往上海。為了避免紙箱破損或運輸途中被打散，額外加付包裝費把所有箱子打包在一個拖盤上，總共費用829元（單位：人民幣，同下），折合台幣近2400元左右。

報導指出，原本預計12日下午送達的物品，延遲了近4個小時，晚上快遞員送達，箱子明顯經過重新打包，箱內物品亂七八糟，衣物又臭又髒，夾雜著碎紙、砂石、垃圾。

▲ 網友王先生自己去垃圾場尋覓失物。（圖／翻攝 王的米微博）

王先生清點之下發現，有四個箱子丟失，包括18年來幾十本日記、手繪本、設計草圖手稿本、照片和好友書信，收藏的一幅絲網版畫也被從畫筒取出，遭到損壞。

事後追問順豐，快遞員一開始隱瞞貨物在倉庫時，「繃帶斷了，貨撒了。」直到隔天13日才坦承包裹被誤送到垃圾場，王先生立刻去找失蹤物品，根本大海撈針。

垃圾場老板說，「來太晚，如果12日晚上或13日早上來還能找到一些東西。」因為當日垃圾已經被分類壓縮打捆，甚至已經送到搗漿廠。

由於，王先生有購買保價服務，為了「引起順豐客服重視」，他宣稱損失物品估值500萬元。最後，順豐賠償金是2000元，遭到「拒絕接受賠償方案」。

這起離奇事件也讓大陸網友很驚訝，有人說「順豐算是有良心還出包？」、「太扯，把包裹當垃圾，誰敢再寄。」據了解，寄丟的包裹無法證明真正價值，但對王先生來說丟失物品都是私人的無價回憶。至今雙方還在溝通，沒有進一步解決方案。

▼ 大陸網友寫下自己慘痛經歷。（圖／翻攝 王的米微博）