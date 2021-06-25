快訊／新北＋32「這區又暴增10例」　各行政區染疫人數公布

記者羅婉庭／新北報導

新北市25日新增32人，新北市長侯友宜公布，板橋10例最多，新店5例，中和、三重各4例，永和3例，新莊、蘆洲各2例，土城、樹林各1例。

中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增76例COVID-19確定病例，均為本土個案；其中34例為居家隔離/檢疫期間或期滿檢驗陽性者。另，確診個案中新增5例死亡。

指揮中心表示，今日新增之76例本土病例，為39例男性、37例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今(2021)年5月18日至6月24日。個案分佈以新北市32例最多，其次為臺北市20例、桃園市10例、新竹縣4例、苗栗縣3例、彰化縣及高雄市各2例，宜蘭縣、基隆市及臺中市各1例。其中雙北地區以外縣市24例中，13例為已知感染源、2例關聯不明、9例疫調中；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增5例死亡個案，為3例男性、2例女性，年齡介於70多歲至90多歲，發病日介於5月16日至6月19日，確診日介於5月29日至6月20日，死亡日介於6月21日至6月23日，詳如新聞稿附件。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月23日累計公布13,061位確診個案中，已有9,650人解除隔離，解隔離人數達確診人數73.9%。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,213,717例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,197,732例排除)，其中14,465例確診，分別為1,167例境外移入，13,245例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計102例移除為空號。自2020年起累計610例COVID-19死亡病例，其中602例本土，個案居住縣市分布為新北市306例、臺北市238例、基隆市19例、桃園市16例、彰化縣9例、臺中市4例、新竹縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。